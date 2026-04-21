В организме жителей Латвии обнаруживаются десятки потенциально вредных химических веществ, причём их наличие во многом связано с повседневными выборами — от питания до образа жизни.

Об этом свидетельствует первое исследование биомониторинга человека, проведённое Рижским университетом Страдиня, результаты которого в программе «900 секунд» телеканала TV3 прокомментировал директор Института безопасности труда и здоровья окружающей среды Ивар Ванадзиньш.

В исследовании анализировались биологические образцы, в которых искали 30 наиболее опасных веществ из более чем 300 возможных соединений.

Результаты показывают, что более чем у половины жителей в организме обнаруживается как минимум одно или несколько нежелательных химических веществ. В основном они делятся на три группы — пестициды, тяжёлые металлы и стойкие органические загрязнители, такие как бисфенолы и бензпирены, которых «вообще не должно быть, но они есть».

Значительная часть этих веществ попадает в организм с пищей. Исследование показывает, что одним из главных рисков являются импортные продукты, а не местное производство. «Наши наибольшие опасения вызывает импортная еда», — отметил эксперт, добавив, что многие пестициды используются для обработки поверхности продуктов, чтобы продлить срок их хранения. Поэтому простые привычки, такие как тщательное мытьё фруктов и овощей, могут снизить поступление этих веществ.

В то же время Латвия в целом остаётся относительно «более чистой», чем многие другие европейские страны, особенно с точки зрения содержания пестицидов.

Однако не менее важным источником являются повседневные привычки самих людей. Один из распространённых примеров — акриламид, вещество, образующееся в подгоревшей, чрезмерно жареной или приготовленной во фритюре пище.

«Такие повседневные решения очень просты — просто не пережаривать еду», — сказал Ванадзиньш. Подобные вещества связаны с серьёзными рисками для здоровья, включая онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.

Авторы исследования подчёркивают: информированный выбор — от покупки продуктов до способов их приготовления — может существенно снизить воздействие вредных веществ на организм.