Освобождение от физкультуры больше получить не удастся 0 455

Наша Латвия
Дата публикации: 23.04.2026
LETA
Изображение к статье: Освобождение от физкультуры больше получить не удастся

С 1 сентября 2024 года установлено, что уроки спорта, как и любого другого предмета, обязательны для всех - независимо от состояния здоровья или физических возможностей ребенка, пишет Diena.

Вместо того чтобы писать "освобожден" в графе "Спорт", семейный врач должен определить в справке для каждого ребенка соответствующие физические нагрузки и объем работы.

В сотрудничестве со спортивными врачами и отраслевыми организациями подготовлены рекомендации о том, как это следует делать, включая создание индивидуальных планов. Однако педагоги сомневаются в возможности ввести это в ближайшем будущем.

Если ученику необходимо скорректировать физическую активность хотя бы на один семестр, школа разрабатывает индивидуальный учебный план с достижимыми результатами, рассказала на заседании подкомиссии Сейма по спорту представитель Министерства образования и науки Инга Упатниеце, напомнив, что это предусмотрено законом об общем образовании.

В ходе опроса латвийских врачей, в котором приняли участие 107 респондентов, 81% из которых были семейными врачами, а 19% - врачами других специальностей, почти все рекомендовали детям физическую активность и участие в уроках спорта.

Руководитель комиссии по образованию, науке и культуре Агита Зариня-Стуре обеспокоена тем, что все это рассматривается только с точки зрения врачей. Если учитель спорта видит свидетельство семейного врача и ряд цифр (рекомендуемые модули), возникает вопрос, как реализовать это на уроке, если в классе 30 детей, а пятерым нужна другая нагрузка и другой подход. Более того, у него не один класс, а несколько.

"Совершенно ясно, что это не сработает, поэтому можно сказать, что мы на полпути к цели, поскольку неясно, как это будет реализовано на практике. Также возникает вопрос о том, как родители понимают такую информацию", - сказала Зариня-Стуре.

Она также скептически отнеслась к индивидуальным планам: они предназначены не только для занятий спортом, но и для детей с проблемами обучения и поведения. И не все они работают, хотя в их разработку вложено огромное количество труда.

Изображение к статье: 58-летняя Николь Кидман поразила смелостью на обложке Vogue: фотосессия с обнаженными ногами
Lifenews
Изображение к статье: Секрет любимых песен: почему музыка из юности запоминается на всю жизнь
Люблю!
Изображение к статье: Фото: jugendstils.riga.lv
Культура &

