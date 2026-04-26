В воскресенье вблизи морского побережья ветер в порывах усилился до 23 метров в секунду, свидетельствуют оперативные данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Вентспилсе порывы северо-западного ветра достигали 23 метров в секунду, на Колке - 19 метров в секунду, в Мерсрагсе и Павилосте - 17 метров в секунду, а в Лиепае - 16 метров в секунду. В Айнажи наблюдались порывы ветра до 17 метров в секунду.

В Риге ветер дует порывами со скоростью от 17 до 18 метров в секунду.

Если говорить о сегодняшней работе спасателей, то они в основном очищали проезжую часть от поваленных деревьев. В нескольких случаях им пришлось демонтировать оторвавшиеся от здания металлические листы, также возникла необходимость укрепить представляющие опасность для пешеходов дорожные знаки и вернуть на место рекламный баннер, оторвавшийся от фасада здания.