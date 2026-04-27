После прошлогоднего инцидента с дронами аэропорт «Рига» существенно усилил защиту от нежелательных беспилотников — изменены законы, закуплены сенсоры, глушители частот и радары, а выявление нарушителей стало более эффективным, сообщил в передаче «900 секунд» (ТВ3) директор Агентства гражданской авиации Марис Городцов.

Он подчеркнул, что небо над Латвией становится безопаснее, однако риски, связанные с дронами, стали частью новой реальности, сообщает ТВ3.

Несмотря на геополитические потрясения и новые угрозы безопасности, уровень безопасности полётов, по словам экспертов, остаётся высоким.

"Практически уровень безопасности полётов многие годы остаётся неизменным при росте количества рейсов. То есть небо становится безопаснее", — отметил в передаче Городцов.

В то же время он признал, что в Балтийском регионе помехи навигации стали повседневным явлением. "Навигационные помехи фактически остаются на уровне предыдущих лет. Это стало новой нормой в Балтийском регионе", — сказал он.

Говоря о защите от нежелательных дронов на территории аэропорта, Городцов отметил, что после инцидента в январе прошлого года существенно улучшены как нормативная база, так и техническая готовность.

"С момента январского инцидента прошлого года были изменены как минимум четыре закона, чтобы помочь объектам критической инфраструктуры быть готовыми к такого рода происшествиям", — пояснил он.

По его словам, важным изменением стало то, что право реагировать на угрозы со стороны дронов теперь есть не только у Национальных вооружённых сил, но и у полиции, а также у служб охраны конкретных объектов.

Кроме того, техническое оснащение аэропорта усилено на трёх уровнях.

"Закуплены и размещены дополнительные сенсоры вокруг аэропорта, имеются переносные глушители частот, установлен дополнительный радар, и по плану будет также мощный стационарный глушитель частот", — рассказал Городцов.

Он подчеркнул, что в настоящее время аэропорт «Рига» хорошо подготовлен к выявлению и предотвращению подобных рисков. В прошлом году в компетенцию Агентства гражданской авиации поступило 125 административных дел, а полиция по всей стране зафиксировала более 700 случаев — более чем в два раза больше, чем годом ранее.

По словам Городцова, это частично связано с увеличением числа операторов дронов — в Латвии зарегистрировано уже более 20 тысяч пилотов беспилотников, однако в основном это свидетельствует об улучшении возможностей выявления нарушений.

Оценивая дисциплину пилотов дронов, он отметил осторожно позитивную тенденцию.

"Я бы сказал — она улучшается. Повышается общий уровень знаний, растёт число пилотов, которые сдают тесты и экзамены", — сказал Городцов.

Попытки сознательно обойти систему остаются редкими. "Случаи, когда люди намеренно пытаются проверить систему, можно пересчитать по пальцам одной или двух рук. Это крайне редкие случаи", — подчеркнул глава Агентства гражданской авиации.

Он добавил, что большинство нарушений происходит из-за незнания или ошибочных представлений, а не вследствие сознательного злого умысла.