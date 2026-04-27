Намерение Рижской думы заблокировать проезд через улицу Варну вызвало недовольство части жителей Гризинькалнса. Они предупреждают, что это решение вызовет заторы и хаос на прилегающих улицах, которые забиты припаркованными машинами и проехать будет крайне сложно. Тревогу по поводу запланированных изменений в организации движения в интервью службе новостей ТВ-3 выразили и представители оперативных служб - Службы неотложной медицинской помощи и Пожарно-спасательной службы.

"В Гризинькалнсе новый порядок движения на улице Варну вызвал не только недовольство жителей, но и опасения за безопасность. На перекрестке улицы Варну с ул. Лабораторияс теперь установлены бетонные блоки, или так называемый «модульный фильтр», предназначенный для ограничения транзитного сообщения. Оперативные службы и местные жители надеются на пересмотр нынешнего решения", - сообщает ТВ-3 и приводит слова медиков и спасателей о том, что если люди попали в беду, то, зачастую, все решают даже не минуты, а секунды. Оперативный транспорт должен как можно быстрее прибыть к месту вызова.