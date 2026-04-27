Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

После бури электричество вернули почти всем латвийцам

Наша Латвия
Дата публикации: 27.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: После бури электричество вернули почти всем латвийцам
ФОТО: Unsplash

В понедельник утром электроснабжение восстановлено почти всем клиентам оператора распределительной сети АО «Sadales tīkls», сообщили агентству ЛЕТА в компании.

К 6:00 понедельника «Sadales tīkls» устранил в общей сложности 161 повреждение электросети, вызванное сильным ветром, в том числе 62 повреждения в сетях среднего напряжения и 99 — низкого напряжения.

Наибольший ущерб из-за ветра зафиксирован в центральной и северной частях Латвии. Повреждения в электросетях в основном были вызваны упавшими на воздушные линии деревьями и их ветками. Всего к устранению повреждений было привлечено около 60 бригад.

В «Sadales tīkls» напоминают, что ни в коем случае нельзя приближаться к линиям электропередачи, если на них повисли деревья, ветки или на земле видны оборванные провода. О таких опасных ситуациях необходимо сообщать в «Sadales tīkls», позвонив по круглосуточному бесплатному телефону для регистрации повреждений 8404, либо в Государственную пожарно-спасательную службу, позвонив по номеру 112.

Также в компании отмечают, что если в доме пропало электричество, сначала рекомендуется проверить автоматические выключатели — не отключились ли они. Нередко для восстановления электроснабжения достаточно просто включить выключатель.

Если автоматические выключатели не отключались, причина перебоев с электроэнергией, скорее всего, связана с внешней электросетью. Перед подачей заявки в «Sadales tīkls» клиентов призывают проверить цифровую карту отключений на сайте компании, где собрана информация о уже зарегистрированных повреждениях электросети. Если повреждение по конкретному адресу уже зарегистрировано, это означает, что специалисты уже работают над его устранением, и повторно сообщать о нём не нужно.

«Sadales tīkls» входит в государственный концерн «Latvenergo» и является оператором по обслуживанию и развитию электросетей в Латвии. Компания обеспечивает эксплуатацию распределительных сетей, их восстановление и плановое развитие, контроль использования электроэнергии, меры по снижению потерь и учёт электроэнергии, а также осуществляет создание новых подключений.

Читайте нас также:
#Латвия #электричество #Latvenergo #безопасность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео