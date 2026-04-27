Военные самолеты России несколько раз пролетали мимо Латвии — но истребители НАТО не дремлют

Дата публикации: 27.04.2026
Истребители НАТО, осуществляющие воздушное прикрытие в странах Балтии, на прошлой неделе пять раз поднимались для опознания и сопровождения российских военных самолетов, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

20 апреля истребители НАТО дважды вылетали для идентификации и сопровождения двух сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22, а также двух истребителей Су-30 и Су-35. В тот же день был сопровожден истребитель Су-30С.

Все они летели с выключенными радиолокационными ответчиками, без планов полета и не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами (РЦУП).

21 апреля истребители НАТО поднимались в воздух для идентификации и сопровождения разведывательного самолета Ил-20, который летел с отключенным транспондером, без плана полета, но поддерживал связь с РЦУП.

22 апреля натовским истребителям вновь пришлось подняться в воздух для идентификации и  сопровождения двух истребителей Су-30С, также был распознан российский пассажирский самолет Ил-18.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с военных аэродромов Литвы и Эстонии.

