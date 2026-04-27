На этой неделе в официальном издании опубликованы обязательные правила Кулдигской краевой думы о муниципальной пошлине за приём отдыхающих и туристов в Кулдиге, пишет ЛЕТА.

Туристическую пошлину в Кулдиге введут с 1 июля этого года.

Пошлина будет применяться к гостям, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе Кулдига. Её размер составит 1,50 евро с человека за каждую проведённую ночь, но не более 15 евро за одно непрерывное пребывание. Пошлина не будет применяться к жителям, задекларированным в крае, а также к лицам до 18 лет, и не будет распространяться на командировки и рабочие поездки.

Самоуправление утверждает, что цель введения пошлины — способствовать устойчивому развитию туризма и привлечь дополнительные средства для реализации инициатив, связанных с туристической отраслью.

В самоуправлении поясняют, что старый город Кулдиги, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является важным культурным и туристическим направлением в Латвии, поэтому важно обеспечить целенаправленное и сбалансированное развитие туризма, способствующее улучшению городской среды и качества услуг.

Доходы от пошлины будут использоваться исключительно на цели, связанные с туристической отраслью. Их планируется направить на повышение узнаваемости Кулдиги как туристического направления, маркетинговые мероприятия, развитие культурного и туристического предложения, совершенствование цифровых решений, а также на проекты сотрудничества с местными предпринимателями.

Бывший председатель Кулдигской городской думы и министр, ныне предприниматель в сфере туризма Эдгар Заланc ранее заявил агентству ЛЕТА, что введение туристической пошлины в Кулдиге является политически недальновидным решением.

"На мой взгляд, такая политика недальновидна, она не увеличит число ночёвок в Кулдиге", — отметил Заланс, напомнив, что цель введения пошлины по сути связана с неспособностью самоуправления финансировать туристические мероприятия и маркетинг.

"Теперь предпринимателям туристической отрасли самим приходится собирать средства на эти цели", — раскритиковал он местные власти.

Он считает странным, что, с одной стороны, Кулдига заявляет о включении в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и называет туризм одним из приоритетов, а с другой — не готова вкладывать в эти цели средства налогоплательщиков, перекладывая эту обязанность на предпринимателей отрасли.