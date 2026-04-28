Улочка Лабораторияс упирается тупичком в территорию моей школы - бывшей 43-й, ныне Гердера. Вблизи – перекресток с улицей Варну, воспетой в романе Яниса Гризиньша (Грикиса) «Республика Вороньей улицы» и одноименном кинофильме. Но на пути с Варну на Пернавас стоит прямо-таки противотанковое заграждение – бетонный блок, украшенный цветочками. Вот он, «прогрессивный» подход!

Все ради безопасности

Изменения в движении в историческом околотке близ парка 1905 года, вступили в силу 20 апреля – во-первых, бывшие бесплатные стоянки приобрели статус зон C и D. Запретили парковку на тротуаре, переместив машины на проезжую часть, которую, соответственно, сузили до предела – ведь сюда нужно воткнуть еще и велополосу. Отчего было введено одностороннее движение.

«Будет существенно улучшена безопасность пешеходов», – провозглашает сайт рижских микрорайонов apkaimes.lv. В данном ключе мотивируется скорость движения в 20 км/ч на улицах: Варну, Алаукста, Звайгжню, Лабораторияс, Терезес, Лауку. Они позиционированы как улицы с «интенсивным движением пешеходов».

Ну не знаю – в минувшее воскресенье мне удалось повстречать на том самом углу только двух кумушек, беседовавших у крафтово-хипстерского кафе (но так туда и не зашедших) и типичного выходца с полуострова Индостан, с доставочным рюкзаком. Да и тот ехал, вроде, на мопеде.

Улицам Ата, Стадиона, Рудолфа и Сапиеру сочли возможным повысить скоростной лимит до 30 км/ч. Ну а зачем же перекрыли Варну? Объяснение от apkaimes.lv: «Чтобы уменьшить автопоток, который использует эту улицу по маршруту с улицы Таллинас на улицу Пернавас». Замечательно – а что, разве от этого общее количество машин в Риге уменьшится? Или, если вы перекрываете одну улицу из десятка в микрорайоне, то теперь пробки станут образовываться – на других?

Жители против

Вишенка на торте – размер дорожных знаков, установленных в Гризинькалнсе. Это примерно чайное блюдце, заметить без тренировки невозможно.

Между тем, небезразличные жители, возглавляемые Вячеславом Макаровым, разместили на платформе manabalss.lv петицию против вышеуказанных новаций. В пояснении подчеркивается, что будет затруднен въезд во дворы и ворота, в т.ч. для оперативного транспорта; оказывается негативное воздействие на местных предпринимателей и на финансовое состояние жителей. При проведении изменений не проводился детализированный аудит безопасности движения, оценка ДТП, которая обосновывала бы необходимость подобных мер.

В ходе опроса 14-16 апреля, 89% из вполне репрезентативной выборки в 345 человек, высказались против запретов. Между тем, их инициатором является председатель Комитета Рижской Думы по сообщению и транспорту Марта Котелло («Прогрессивные»), которая ранее была активисткой именно в Гризинькалнсе. В обществе, где она проявляла себя, состоит 129 человек.