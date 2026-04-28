В медицине Латвии усилят русский язык? Прозвучало обоснованное мнение 0 444

Дата публикации: 28.04.2026
Руководитель Латвийской ассоциации опыта пациентов Вита Штейна отмечает, что в больницах следует укреплять навыки персонала в области коммуникации о здоровье, в том числе по разъяснению информации о лекарствах простым и понятным для пациента языком.

По ее мнению, в больницах в повседневном общении с пациентами следует шире использовать разработанные Государственным агентством лекарств разъяснительные материалы о медикаментах и возможных побочных эффектах. Также была бы полезна единая цифровая платформа, где пациентам в удобной форме будут доступны разъяснения о лекарствах на понятном для обывателя языке.

Штейна также подчеркивает необходимость более полноценного вовлечения в лечебный процесс клинических фармацевтов, чтобы снизить риски несовместимости медикаментов, а также последовательного обеспечения полной проверки личности пациента перед введением лекарств.

В свою очередь, при выписке пациента из больницы следует использовать метод пересказа - попросить пациента своими словами повторить, что он понял о лекарствах. Штейна отмечает, что такой подход улучшает практику самостоятельного приема лекарств пациентами и снижает риск повторной госпитализации.

Наряду с этим больницы должны предоставлять пациентам письменный план приема лекарств в момент выписки и вовлекать медсестер в обучение пациентов. Также следует анализировать комментарии пациентов и поощрять их участие в освещении инцидентов, связанных с лекарствами.

Кроме того, специалисты призывают самих пациентов более активно участвовать в укреплении своей безопасности: вести реестр всех принимаемых лекарств, спрашивать о причине назначения и дозе каждого лекарства, выяснять возможные побочные эффекты, а также при выписке выяснять, какие лекарства следует продолжать принимать дома и как продолжать лечение.

Пациентам рекомендуется спрашивать у медицинского персонала, как называются назначенные лекарства, почему они необходимы, каковы наиболее частые побочные эффекты, как действовать в случае ухудшения самочувствия, не заменяет ли новое лекарство какое-либо из ранее принимавшихся и какие лекарства после выписки следует продолжать принимать дома.

Одно из двух. Или - это просто слова чиновника, или человека, который понял, что для здоровья латвийского общества без русского языка не обойтись.

#медицина #русский язык #Латвия #безопасность #лечение #лекарства
