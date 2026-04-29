«Как в этом году обстоят дела с возможностью для школьников поработать во время летних каникул? Читательница bb.lv»

Отвечает заместитель руководителя отдела развития и стратегической коммуникации департамента развития и аналитики Государственного агентства занятости Сигне Биеранде:

– В этом году подача заявок (со стороны работодателей) на летние рабочие места для школьников проводилась в период с 23 февраля по 15 марта. Активность работодателей была очень высокой во всех регионах страны: было получено 939 заявок. Поэтому даже не потребовалось объявление второго этапа для приема заявок.

В настоящее время продолжается процесс оценки предложенных работодателями рабочих мест для школьников. Большая часть уже утвержденных рабочих мест относится к таким сферам, как торговля, обслуживания клиентов, общественного питание и образование. Наиболее часто предлагаются такие вакансии: подсобный рабочий, помощник продавца, помощник учителя, официант, работник по благоустройству территории, продавец розничной торговли, кухонный работник, помощник повара, сезонный работник, работник бистро.

Школьникам также предлагаются рабочие места, где требуется определенная квалификация. Например, ассистент руководителя проекта, программист, администратор компьютерных систем, помощник юриста, специалист по логистике и др.

Список утверждённых вакантных рабочих мест для школьников («Vakanto darba vietu saraksts» – «Список вакантных рабочих мест») опубликован и доступен школьникам на сайте NVA в разделе «Darbs vasaras brīvlaikā» («Работа во время летних каникул»). Этот список будет регулярно обновляться в соответствии с актуальными запросами.

Электронная регистрация школьников для участия в программе летней занятости NVA начнется 6 мая и продолжится до 15 августа. Школьнику, желающему поработать, нужно следить за списком свободных рабочих мест, выбрать подходящую работу и подать заявку – отправить работодателю своё CV и мотивационное письмо или позвонить по указанному работодателем номеру телефона.