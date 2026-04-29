Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Слава богу за латышскую тормознутость»: почему Латвия пока избежала хаоса

Наша Латвия
Дата публикации: 29.04.2026
tv24
Изображение к статье: «Слава богу за латышскую тормознутость»: почему Латвия пока избежала хаоса

Рекламщик Эрик Стендзениекс резко высказался об иммиграции и заявил, что Латвии следует быть особенно осторожной. По его словам, стране нужна не массовая, а «качественная» иммиграция — с высокой добавленной стоимостью и очень строгими правилами.

Комментируя вопросы иммиграции в эфире передачи TV24 «Preses klubs» специалист по рекламе Эрик Стендзениекс занял жесткую позицию, заявив, что осторожность по отношению к исламской культуре, по его мнению, обоснована.

«Нет, я против этого! Потому что культуры, которые приходят из исламского региона, — они очень агрессивные, очень заразительные», — сказал он.

Левые либералы, по словам Стендзениекса, часто говорят: а как после Второй мировой войны принимали латышских беженцев?

Он отметил, что не помнит, чтобы латышские беженцы, например, в Германии требовали принять диевтурибу, заставить всех говорить на латгальском или латышском языке и строить свои языческие церкви или поселения.

Стендзениекс считает, что европейский опыт служит серьезным предупреждением и что у многих стран уже есть очень плохой опыт, из которого следует делать выводы.

«Мы смотрим, что происходит в Швеции, Германии — там джипы въезжают в рождественские ярмарки, что-то взрывается, рушится и обваливается, людей режут и насилуют направо и налево», — заявил он.

По его мнению, единственной удачей Латвии до сих пор была медлительность страны: «Иногда есть эта благословенная латышская тормознутость — мы медленные, и у нас еще по-настоящему не началось, пока в других местах уже заканчивается. Ну, слава богу!»

Говоря о рабочей силе, Стендзениекс призвал смотреть в сторону Литвы, которая после белорусской революции привлекла программистов с высокой добавленной стоимостью и зарплатами выше 10 000 евро. «Это качественная иммиграция. Для Латвии это означало бы упорядоченную налоговую и банковскую политику, чтобы человек вообще мог открыть счет. Но это должно идти вместе с очень строгими правилами: шаг вправо, шаг влево — депортация», — сказал он.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
13
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео