Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В начале мая пройдут военные учения с участием 4700 военнослужащих и с красивым названием

Наша Латвия
Дата публикации: 29.04.2026
LETA
Изображение к статье: В начале мая пройдут военные учения с участием 4700 военнослужащих и с красивым названием

С 5 по 15 мая в Латвии пройдут военные учения механизированной пехотной бригады сухопутных войск "Хрустальная стрела 2026" и учения многонациональной бригады НАТО в Латвии "Spring Warrior", в которых примут участие 4700 военнослужащих, сообщили агентству ЛЕТА в Национальных вооруженных силах (НВС).

Во время учений "Хрустальная стрела 2026" военнослужащие будут совершенствовать планирование и выполнение операций на уровне бригады, отрабатывая полномасштабные оборонительные операции в условиях конвенциональной войны на реальной местности.

Учебные задачи будут выполняться в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации. Особое внимание будет уделено совершенствованию боевых возможностей, синхронизации действий подразделений и интеграции систем беспилотных летательных аппаратов. Также подразделения будут тренировать навыки наблюдения, взаимную интеграцию кинетических возможностей и операции по эвакуации пострадавших в сотрудничестве со Службой неотложной медицинской помощи.

Учения "Spring Warrior" многонациональная бригада НАТО в Латвии проводит для отработки слаженности подразделений в ходе оборонительных операций. В рамках учений будут совершенствоваться развертывание сил, снабжение, командование и управление на различных территориях по всей Латвии.

Как подчеркнули в НВС, эти учения позволят еще больше усовершенствовать сотрудничество между подразделениями вооруженных сил союзников по НАТО, НВС, Земессардзе и местными самоуправлениями, укрепляя безопасность и оборону Латвии.

В учениях "Хрустальная стрела 2026" примут участие около 2500 военнослужащих и 500 единиц техники из механизированной пехотной бригады сухопутных войск, многонациональной бригады НАТО в Латвии, 1-й Рижской, 2-й Видземской и 3-й Латгальской бригад Земессардзе, а также из военно-воздушных сил, военной полиции и командования обеспечения. В учениях "Spring Warrior" примут участие более 2200 военнослужащих и около 300 единиц техники различного типа.

Учения будут проходить на военных полигонах в Адажи и Селии, а также на территориях АО "Latvijas valsts meži" и на отдельных гражданских территориях по всей Латвии, в том числе в Айзкраукльском, Екабпилсском и Сигулдском краях, возле Гулбене, Резекне, Лузнавы, Яунпиебалги, Алуксне, Мадоны, Прейли, Варакляны, Ливаны и Даугавпилса. Проведение учений также запланировано в окрестностях Скривери, Залве, Стабурагса, Одзиены, Селпилса, Сеце, Сунаксте, Даудзевы, Яунелгавы, Виесите и Нереты.

Во время учений по всей Латвии будет наблюдаться передвижение военной техники и военнослужащих, а также будут использоваться беспилотные летательные аппараты.

Читайте нас также:
#НАТО #Латвия #безопасность #оборона
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
3
1
0
3

Оставить комментарий

(1)

Изображение к статье: В плену «красных линий»: политики Латвии и сами раскалываются, и раскалывают все общество Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Май 2026: Звёздный прогноз для каждого знака зодиака
Люблю!
Изображение к статье: Майский гороскоп здоровья: как сохранить бодрость и спокойствие
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео