Восстановление дома, пострадавшего при взрыве газа на улице Баускас, всё ещё продолжается — полное внутреннее обследование здания пока не проведено, и только после него жильцы смогут принять решения о будущем дома.

Взрыв в пятиэтажном жилом доме 2 января произошёл из-за незаконно повреждённого газопровода. В результате обрушились верхние этажи и крыша, жильцы были эвакуированы, несколько человек получили травмы, а двое погибли, напоминают Новости ТВ3.

В конце января заключение сертифицированного строительного эксперта показало, что дом можно восстановить. Однако только в ближайшее время, вероятно после длинных майских выходных, в здание наконец смогут попасть эксперты и сами жильцы, чтобы понять реальные масштабы бедствия. До сих пор в здании регулярно размещались маркеры для контроля возможных смещений, и такие проверки необходимо продолжать.

"Только так можно сказать, что безопасно, а что нет, что движется, а что нет. И что нужно делать, что укреплять. (Вопрос: Каково мнение владельцев — восстанавливать? Мнения разделились?) Сложно. Есть поговорка: где два латыша — там три партии. Чего же мы хотим, если здесь как минимум 74 мнения? Конечно, единства нет, но нужно учитывать, что без доступа к обычной жизни это создаёт довольно тяжёлую психологическую нагрузку для людей. Думаю, решения будут более адекватными и рациональными, когда мы попадём внутрь и посмотрим, в каком состоянии квартиры. Никто ведь не знает, в каком они состоянии!" - рассказал Андрис Виксе, уполномоченный представитель сообщества владельцев дома на улице Баускас, 15.

Муниципалитету в этом здании принадлежит несколько квартир, и он помог убрать огромные завалы строительного мусора возле дома, демонтировать опасные бетонные блоки с верхнего этажа, а также установить подпорки от подвала до пятого этажа. Сейчас ожидается возможность полноценного внутреннего обследования здания.

"Первыми в здание войдут представители полиции в рамках расследования. Затем последуют представители департамента, которые будут оценивать состояние квартир", - уточнил Даце Зиединя, директор департамента жилья и окружающей среды Рижской думы.

Муниципалитет настроен оптимистично и выражает надежду, что владельцам квартир удастся договориться о восстановлении объекта.

"Когда произошёл инцидент, были установлены измерительные ленты, чтобы наблюдать за движением здания и увеличиваются ли трещины. Сейчас динамика такова, что трещины не увеличиваются. Можно сделать вывод, что здание определённо подлежит восстановлению, и мы обязательно будем участвовать в этом процессе", - уточнила Зиединя.

У жильцов дома даже есть идея, как нынешнюю трагедию превратить в возможное развитие здания. Один из возможных сценариев — строительство дополнительного этажа: демонтировать повреждённые взрывной волной чердачные конструкции и создать ещё один уровень. Таким образом увеличилось бы число жителей дома, и при больших инвестициях восстановление и содержание здания стало бы проще.