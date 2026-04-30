Президент: война России в Украине увеличила значение дивизии НАТО «Север» в Латвии 1 230

Дата публикации: 30.04.2026
Полномасштабная война России в Украине и ухудшение общей ситуации с безопасностью еще больше увеличили роль Многонациональной дивизии НАТО "Север" и значение присутствия союзных войск в Латвии, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич.

Как сообщила агентству ЛЕТА специалист по коммуникации медиацентра канцелярии президента Эвита Урпена, в четверг Ринкевич принял участие в церемонии смены командиров многонациональной дивизии НАТО "Север", на которой генерал-майор вооруженных сил Дании Ульрих Эсеманн-Бек сменил на посту прежнего командира генерал-майора Йетте Альбинус.

Ринкевич подчеркнул, что этим летом исполнится десять лет с тех пор, как на Варшавском саммите НАТО в 2016 году было принято решение о размещении союзных войск в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Он отметил, что первоначальная боевая группа размером в батальон за это время выросла до многонациональной бригады НАТО в Латвии, которая вместе с латвийской Механизированной бригадой и другими подразделениями теперь полностью интегрирована в структуру сил НАТО.

Президент высоко оценил вклад Альбинус - она приняла командование дивизией в тот момент, когда штаб на Адажской базе был объявлен полностью боеспособным, и под ее руководством он достиг нового уровня высокой боевой готовности, существенно укрепив возможности коллективной обороны НАТО.

Ринкевич также выделил "непоколебимое лидерство" Дании в руководстве дивизией, отметив, что роль Дании в укреплении безопасности северо-восточного фланга альянса "поистине значительна".

Новому командиру Эсеманну-Беку президент пожелал продолжить работу дивизии и развивать ее возможности в долгосрочной перспективе. Ринкевич подчеркнул, что создание надежных возможностей сдерживания и обороны является непрерывным процессом, который требует постоянной бдительности, адаптации и готовности, в том числе к самым тяжелым сценариям.

#НАТО #президент #Украина #Латвия #Дания #безопасность #Россия #политика
