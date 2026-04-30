Сезон загара в Латвии начинается — и даже при «нормальном» уровне ультрафиолета кожа пока не готова к длительному солнцу.

В ближайшие дни в Латвии индекс ультрафиолетового излучения поднимется до 4 — это считается нормальным уровнем для начала мая. Ранее он был ниже обычного из-за более плотного озонового слоя.

Самое активное солнце — с 12 до 15 часов. В это время лучше избегать длительного пребывания на улице или использовать защитный крем. В начале сезона загорать советуют совсем недолго и постепенно увеличивать время.

Особенно осторожными стоит быть людям со светлой кожей, веснушками, светлыми или рыжими волосами, а также детям и тем, кто уже обгорал. Важно защищать не только кожу, но и глаза — вода и светлый песок усиливают воздействие, отражая солнечные лучи.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в 2024 году в Латвии зарегистрировали 275 случаев меланомы и более 2700 других видов рака кожи. Это одна из причин, почему к солнцу советуют относиться осторожно даже при умеренных показателях.