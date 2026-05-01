4 мая в Латвии - праздник, который может принести проблемы. Рассказываем какие

Наша Латвия
Дата публикации: 01.05.2026
BB.LV
ФОТО: LETA

Праздничные дни в мае многие традиционно планируют посвятить отдыху, поездкам за город или встречам с близкими. Однако мошенники воспринимают этот период иначе: они наращивают активность и пытаются усыпить бдительность людей.

Риск стать жертвой злоумышленников высок, как раз в эти дни. Есть, как минимум, одна тема:

«Праздничные выплаты»

Именно сейчас злоумышленники могут и будут, как это бывало ранее, звонить или рассылать сообщения в мессенджерах от имени сотрудников различных латвийских ведомств, которые вас поздравят не только с праздником, но и уверят в положенной дополнительной выплате по случаю 4 мая!

Стоит помнить, что именно в праздник человек, как никогда верит в чудо. Пусть оно с вами случится, но стоит помнить и о признаках обмана:

Признаки обмана:

  • Просят ввести данные банковской карты или персональные данные.

  • Могут потребовать перевод «небольшой суммы» для «оформления выплаты» — якобы в счёт уплаты налога или госпошлины.

  • Давление на срочность: «Если не подтвердите в течение часа — увы, все сгорит, ведь это праздничная выплата».

Будьте бдительны! И спокойных выходных!

Читайте нас также:
#Латвия #мошенничество #безопасность #праздники #обман
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Закрыто на ремонт: на каких улицах Риги этим летом ожидаются пробки Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Огороды нашего спасения: Рига раздает участки земли для выращивания еды Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Он представлялся сотрудником Latvenergo: полиция ищет жертв мошенника
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Трамп объяснил, почему он повысил пошлины на автомобили из ЕС
В мире
Изображение к статье: Что видят во сне птицы?
В мире животных
Изображение к статье: В Южной Корее введен запрет на разведение ротвейлеров без разрешения властей
В мире животных
Изображение к статье: Закрыто на ремонт: на каких улицах Риги этим летом ожидаются пробки Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Огороды нашего спасения: Рига раздает участки земли для выращивания еды Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Он представлялся сотрудником Latvenergo: полиция ищет жертв мошенника
ЧП и криминал
1

