Праздничные дни в мае многие традиционно планируют посвятить отдыху, поездкам за город или встречам с близкими. Однако мошенники воспринимают этот период иначе: они наращивают активность и пытаются усыпить бдительность людей.

Риск стать жертвой злоумышленников высок, как раз в эти дни. Есть, как минимум, одна тема:

«Праздничные выплаты»

Именно сейчас злоумышленники могут и будут, как это бывало ранее, звонить или рассылать сообщения в мессенджерах от имени сотрудников различных латвийских ведомств, которые вас поздравят не только с праздником, но и уверят в положенной дополнительной выплате по случаю 4 мая!

Стоит помнить, что именно в праздник человек, как никогда верит в чудо. Пусть оно с вами случится, но стоит помнить и о признаках обмана:

Признаки обмана:

Просят ввести данные банковской карты или персональные данные.

Могут потребовать перевод «небольшой суммы» для «оформления выплаты» — якобы в счёт уплаты налога или госпошлины.

Давление на срочность: «Если не подтвердите в течение часа — увы, все сгорит, ведь это праздничная выплата».

Будьте бдительны! И спокойных выходных!