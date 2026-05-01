Праздничные дни в мае многие традиционно планируют посвятить отдыху, поездкам за город или встречам с близкими. Однако мошенники воспринимают этот период иначе: они наращивают активность и пытаются усыпить бдительность людей.
Риск стать жертвой злоумышленников высок, как раз в эти дни. Есть, как минимум, одна тема:
«Праздничные выплаты»
Именно сейчас злоумышленники могут и будут, как это бывало ранее, звонить или рассылать сообщения в мессенджерах от имени сотрудников различных латвийских ведомств, которые вас поздравят не только с праздником, но и уверят в положенной дополнительной выплате по случаю 4 мая!
Стоит помнить, что именно в праздник человек, как никогда верит в чудо. Пусть оно с вами случится, но стоит помнить и о признаках обмана:
Признаки обмана:
Просят ввести данные банковской карты или персональные данные.
Могут потребовать перевод «небольшой суммы» для «оформления выплаты» — якобы в счёт уплаты налога или госпошлины.
Давление на срочность: «Если не подтвердите в течение часа — увы, все сгорит, ведь это праздничная выплата».
Будьте бдительны! И спокойных выходных!
