Планируя выехать на дачу, особенно с детьми, стоит помнить, что за городом обитает немало животных, которые могут нести опасность.

И речь вовсе не только про змей или лесных хищников, и даже не про деревенский скот и птицу, которые могут лягнуть, боднуть или ущипнуть.

Желание детей, а часто и взрослых, пообщаться с милыми зверюшками на даче, на природе вполне понятно. Но последствия этого общения могут быть очень серьезными. Помимо бродячих кошек и собак, большую опасность представляют ежи, зайцы, грызуны и даже любые птицы», — рассказал журналистам врач аллерголог-иммунолог Павел Бережанский.

Чего бояться?

Из всех переносимых заболеваний самое коварное — бешенство, оно может быть смертельно.

Главная опасность кроется в том, что внешне больные животные — ежики, зайчики и прочие — часто не проявляют агрессии, не боятся человека. Наоборот, они необычно ласковые.

В случае укуса, царапины или попадания слюны следует срочно обратиться в травмпункт. Врачи проведут экстренную вакцинацию и введут иммуноглобулины для нейтрализации вируса.

Что касается ежиков, фотографиями с которыми сейчас очень активно в соцсетях делятся латвийцы, то они не только активные переносчики бешенства, но еще и клещевого энцефалита, потому что клещи обитают в их иголках.

Также ежики могут передавать лептоспироз, сальмонеллез и лишай разных видов через прямой контакт, поглаживания.

Даже если просто погладили ежика, а потом почесали руку или потерли глаза, инфекция легко может передаться. Выходит, что ежики, хоть и милые, но довольно опасные животные.