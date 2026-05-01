Латвийцев в мае ждет очередная порция перемен - медицинские новшества, штрафы, а также, возможно, новые перспективы для предприятий.

К врачам - только по э-направлениям

Уже после выходных направления к врачам-специалистам станут только электронными - их можно будет увидеть на портале э-здоровье (eveseliba.gov.lv).

Врачи предупреждают о проблемах в связи с этим. Так, президент Латвийской ассоциации семейных врачей Алисе Ницмане-Айшпуре сообщила журналистам, что основная нагрузка по оформлению направлений лежит на семейных врачах, при этом новая система, по ее оценке, менее удобна и требует значительно больше времени, чем прежняя.

"Изменение заключается в том, что вводится новое э-направление, и мы, семейные врачи, сознательно его тестируя, видим множество очень серьезных проблем и не видим преимуществ для его внедрения при наличии уже работающей системы", – пояснила она Латвийскому радио.

В новой системе медицинскую информацию приходится подстраивать под цифровой формат, при этом в направлениях не хватает возможности полноценно обосновать причину направления, и с этим пока возникают проблемы.

Но: "С нашей стороны нет желания тормозить этот процесс. Наш призыв - доработать систему так, чтобы она была удобной и функциональной, а дата сама по себе не является целью. Цель - хороший, удобный инструмент", – заключила врач.

В свою очередь член правления Латвийского центра цифрового здравоохранения Юрис Гайкис отметил, что семейные врачи сами участвовали в разработке системы. Он подчеркнул, что речь идет не просто о цифровизации, а о переходе к более структурированным данным, которые можно будет анализировать, что перспективе откроет новые возможности как для пациентов, так и для врачей.

"Если в прежнем э-направлении, доступном в э-здоровье, много текстовых полей и оно по сути не отличается от бумажного направления, то в новом предусмотрены структурированные поля данных с классификаторами, которые затем можно обрабатывать различными способами", – пояснил он.

Кого из велосипедистов ждут штрафы

С 1 мая в Латвии вступает в силу более строгий контроль за владельцами так называемых самодвижущихся велосипедов.

Уже с 1 мая полиция — как муниципальная, так и государственная — получит право штрафовать нарушителей.

Размеры штрафов:

за использование незарегистрированного транспорта — от 30 до 70 евро;

за отсутствие OCTA — от 125 до 200 евро

Отдельные требования введены и для компаний, предоставляющих транспорт в аренду через приложения или сайты. Они обязаны:

проверять возраст пользователей;

удостоверяться в наличии прав на управление;

проводить тесты реакции для выявления состояния опьянения.

Если в ходе проверок будет установлено, что компания не соблюдает эти требования, ей грозит штраф: от 70 до 350 евро.

Новые правила направлены на повышение безопасности на дорогах и снижение числа аварий с участием электротранспорта.

Вступает в силу соглашение с МЕРКОСУР

Речь идет о торговом соглашении между ЕС и тремя странами МЕРКОСУР — Уругваем, Аргентиной и Бразилией. Соглашение о свободной торговле между ЕС и странами МЕРКОСУР начнёт вступать в силу с 1 мая, сообщает министерство иностранных дел Латвии (МИД).

Какая от него польза? Более свободный и быстрый доступ для компаний ЕС, включая Латвию, на рынки этих государств, указывает МИД.

Благодаря соглашению ежегодный экспорт ЕС в МЕРКОСУР может увеличиться до 39%. Соглашение также создаст более 440 000 рабочих мест в Европе.

Соглашение создает крупнейшую в мире зону свободной торговли — охватывает почти четверть мирового ВВП и позволит компаниям ЕС ежегодно экономить 4 миллиарда евро на таможенных пошлинах — импортные тарифы будут отменены для 91% продукции ЕС в странах МЕРКОСУР.

Что важно для Латвии: соглашение предусматривает снижение тарифов на основные местные экспортные товары — машины, электрооборудование, деревянные изделия, химикаты, фармацевтические и пищевые продукты, а также упрощённые таможенные процедуры.

Теоретически это позволит латвийским предпринимателям участвовать в глобальных цепочках поставок, сотрудничая с партнёрами из других стран-членов ЕС, которые уже экспортируют в регион. Меркосур также откроет свои рынки государственных закупок и снизит барьеры в секторах телекоммуникаций, транспорта и финансовых услуг, – считают в МИД.