VNĪ сможет продать на аукционе здание Министерства экономики на ул. Бривибас, 55, а также здания ЦСУ на ул. Лачплеша, 1 и ул. Кр. Валдемара, 32 в Риге.

Как сообщалось, здания планируется продать после того, как нынешние арендаторы - Министерство экономики, Центр защиты прав потребителей, Совет по конкуренции, Латвийское национальное бюро аккредитации и ЦСУ - переедут в помещения на улице Талеяс, 1.

Здания будут отчуждаться постепенно в 2026 и 2027 годах после освобождения помещений и принятия соответствующих решений Кабинета министров о продаже конкретного объекта недвижимости.

С исторической точки зрения самой большой ценностью обладает здание на ул. Бривибас, 55, в котором в настоящее время находится Министерство экономики и подведомственные ему учреждения, и которое состоит из земельного участка площадью 0,2044 гектара, административного здания площадью 7413,6 кв. м и административного здания площадью 330,3 кв. м.

Для этого объекта на 23 декабря 2025 года установлена фискальная кадастровая стоимость в размере 3 557 768 евро, а на 1 января 2025 года - универсальная кадастровая стоимость в размере 5 767 082 евро.

Памятник архитектуры известен как Бингнерхоф — это выдающийся доходный дом в стиле романтизированного ренессанса (иногда относят к раннему модерну), построенный в 1900–1901 годах. Это был первый каменный дом с полным комплексом удобств в этом районе, ставший символом технического прогресса эпохи.

Был возведен по инициативе А. фон Бингнера, основателя Рижского строительного общества и сразу отличался техническим оснащением: водопровод, горячее водоснабжение, центральное отопление и лифт!

Кому шедевр?