Восточные районы Латвии в ночь на субботу вновь оказались в режиме повышенной готовности из-за возможной угрозы с воздуха. Жителям Латгале пришли экстренные оповещения, а НАТО подняло в воздух истребители для патрулирования региона.

Национальные вооруженные силы (НВС) сообщили, что объявленная ночью угроза в воздушном пространстве завершилась. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте системы экстренного оповещения 112.lv.

«Угроза в воздушном пространстве завершилась», — говорится в уведомлении. Дополнительную информацию НВС пообещали опубликовать в соцсетях Latvijas armija.

Ночью предупреждения о возможной угрозе получили жители Резекненского, Лудзенского, Алуксненского и Балвского краев. Сообщения были разосланы через систему сотового оповещения — такой формат в Латвии используют в экстренных ситуациях, когда необходимо быстро предупредить население.

НВС подтвердили, что в связи с ситуацией были активированы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. Военные также сообщили об усилении подразделений противовоздушной обороны на восточной границе.

По словам НВС, латвийские силы и союзники по НАТО продолжают круглосуточно контролировать воздушное пространство, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на потенциальные угрозы.

Председатель Резекненской краевой думы Гунтарс Скудра сообщил агентству ЛЕТА, что самоуправление получило информацию о патрулировании и поднятии в воздух самолетов НАТО. При этом данных о падении беспилотников ночью не поступало.

Подобные тревоги в Латгале происходят уже не впервые. В последние месяцы жители региона неоднократно получали предупреждения о возможном появлении беспилотников, связанных с войной России против Украины.

Последний крупный инцидент произошел утром в четверг, когда со стороны России в воздушное пространство Латвии залетели несколько дронов. Два беспилотника упали в Резекне, повредив объект хранения нефтепродуктов.

На фоне продолжающейся войны в Украине НВС не исключают повторения подобных инцидентов у восточной границы Латвии.