Вы думали, что субботники по уборке территорий и шефство НИИ над овощебазами остались в социалистической формации? Отнюдь!

«Добровольная работа в Латвии есть значимый элемент гражданского общества, который содействует социальному сплочению, соучастию жителей и развитию общин», – гласит документ, который направил правительству Андриса Кулбергса министр благосостояния Рейнис Узулниекс.

Представитель Союза «зеленых» и крестьян сохранил свой пост и в новом правительстве, и ныне заверяет, что волонтерство – «помогает оказывать поддержку общественным группам, улучшает навыки добровольцев, способствует психическому и физическому развитию, а также оказывает экономический вклад государству».

Латвийская традиция с XIX века

Чтобы не возникали ненужные ассоциации с бывшей планово-директивной экономикой и ее субботниками, Минздрав оговаривается, что «добровольный труд исторически служил значимым механизмом сплочения и взаимопомощи общества». «В ходе времени он развился от инициативы общин до структурированных движений в XIX веке и институциональных систем в XX веке, особенно в военных условиях. После восстановления независимости добровольный труд стал основой демократического соучастия и гражданской активности, создавая основу для современной экосистемы...».

Несмотря на то, что в Латвии в целом довольно низкий уровень участия в добровольном труде – лишь 6 с небольшим процентов населения (в соседней Эстонии 10%, а в лидере движения, Нидерландах так и вовсе 36%!), наша молодежь втрое чаще участвует в волонтерских занятиях, чем старшее поколение. Рижане также высоко активны – около 19% за три года более раза принял участие в бесплатном труде.

Вообще же, чем выше уровень жизни в государстве – тем серьезней доля добровольчества. Так, среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития, куда входят наиболее развитые участники «золотого миллиарда», 1,9% от ВВП создается волонтерами. Для сравнения, в ОЭСР средний уровень расходов на оборону — 2,5%, на науку и исследования — 2,7%.

В Латвии уже 10 лет действует Закон о добровольном труде, определяющий, кто может организовывать и проводить данные работы, регламентирующий права и обязанности сторон, условия безопасности и страхования.

«Закон отделяет добровольный труд от оплачиваемого», – подчеркивает Минблаг. Однако базу данных – Информационную систему добровольного труда, у нас поддерживает Государственное агентство занятости. Конечно, не бесплатно.

Не обязательно с лопатой

Добровольческий труд в ЛР многообразен как по источникам инициативы (формальный при всевозможных негосударственных организациях и спонтанный), так и по виду. Есть физическая работа – уборка территорий, доставка грузов. Имеется и интеллектуальная составляющая – консультации, обучение, разработка проектов, переводы.

Будучи участником Комитета Рижской Думы по сообщению и транспорту, недавно ознакомился с результатами работы группы молодых энтузиастов урбанистики, которые представили исследование по районам Риги – что жители хотят от местных властей. Для этого им пришлось изрядно походить пешочком и пообщаться с народом, который, прямо скажем, не всегда отзывчив на всякие инициативы, сути коих – для себя, народа – до конца не осознает.

Не буду сейчас углубляться в суть предложений, но характерно, что в данном случае юноши и девушки выполнили, по существу, работу местных управ, которые ранее, до «коалиции перемен», существовали, и с весьма большими полномочиями, в каждом административном районе столицы. А еще раньше вся Рига, поделенная на 6 районов, имела в каждом свое выборное управление (райсовет) и местный менеджмент (райисполком). Между прочим, население отдельных районов города и сейчас превышает численность Даугавпилса или Лиепаи, которые, разумеется, имеют собственную власть.

В нашем же случае все это отдано на откуп волонтерам. Точно так же, добровольческой работой сейчас являются активности с молодежью. Причем делается упор на подрастающее поколение «с ограниченными возможностями», «с культурными различиями» (прежде всего прибывшими с Украины), а также с различными видами секс-меньшинств. Такова молодежная политика в государстве — ибо, хоть и считается общественной, но все же является правительственной: искать по адресу jaunatneslietas.gov.lv.

Всего в стране в 2024 году действовало 3133 негосударственных организации, обеспечивших участие в добровольном труде 251 тысячи человек. Так как это существенно превышает вышеприведенную долю волонтеров в нашем обществе, значит, некоторые особо активные трудились на идейном топливе неоднократно.

Вместе весело стареть

Министерство благосостояния перечислило основные сферы волонтерства в ЛР:

социальная защита и социальное благосостояние;

образование; здоровье и профилактика болезней;

защита среды и природы;

защита и благополучие животных;

культура и искусство;

спорт;

помощь при катастрофах и чрезвычайных ситуациях;

исполнение уголовных наказаний и пробация;

гражданская оборона и безопасность;

работа с молодежью;

развитие общин и окраин;

демократия, гражданское общество, защита прав человека.

Волонтерству – все возрасты покорны. Проводя пенсионные дни в добровольном труде, сеньоры после 60 обретают, по выражению Минблага, «инструмент активного старения, помогающий сохранять ментальное здоровье, уменьшать риск одиночества и поддерживать физическую активность, одновременно укрепляя чувство принадлежности к общине».

Золотые слова! Вот одна знакомая дама в свои 56, будучи по специальности преподавательницей фортепиано, пришла в Госслужбу занятости, так там на нее просто наорали — чего, мол, еще хочет в своем возрасте, каких вакансий, когда в стране так много молодых желающих? Дали, правда, листочки для заполнения – и статус безработной оформили (без денюжки, вестимо). А ведь можно было бы просто для собственного удовольствия где-то аккомпанировать. Возможно, что даже и за еду...

Вот тут и заключается коренное отличие нашего добровольчества – от того же голландского. Тамошнее общество настолько насытилось, что даже и пресытилось, отчего ощущает некоторый комплекс вины, и готово, например, отправляться в Африку на помощь страждущим. В условиях же ЛР недостает и обыкновенной работы, отчего изобретается паллиатив занятости, все те же пресловутые социальные предприятия.

А вот компенсации, которые выделяются за безвозмездный труд, не менялись с... 2010 года. По правилам Кабинета Министров, на еду можно выделять не более 6 евро в день, за ночлег – 57 евро в день, а на обучение 200 евро в год. Все это не облагается НДС, но до чего мало.