Не секрет, что есть определенный процент школьников, которым учеба, мягко говоря, дается с большим трудом. Причины могут быть разные, но результат один: школьник «не дотягивает» даже до минимального результата. Сколько раз допускается оставлять школьника на второй год?

Нет ли в наших школах великовозрастных второгодников, которых регулярно не переводят в следующий класс, и они каждый год начинают все сначала?

В качестве эксперта на портале bb.lv выступает старший эксперт отдела коммуникации и публичности программ Государственного агентства развития образования Яна Вейнберга:

– В классах с первого по восьмой ученика можно оставить на второй год в том же классе только один раз. Происходит это по распоряжению руководителя учебного заведения, где учится этот школьник. В программе общего среднего образования учащихся на второй год не оставляют.

Если учебное заведение констатирует, что у ученика могут возникнуть трудности с получением обязательных оценок по предметам, педагоги совместно с родителями ученика, в течение учебного года, не дожидаясь его окончания, должны предоставить необходимую поддержку, чтобы ученика не пришлось оставлять на второй год в том же классе.

Но даже если ученик оставлен на второй год в том же классе, учебное заведение обязано предоставить ему поддержку для успешного продолжения его обучения.

В случае, если у ученика выявлены трудности в обучении или если это связано с его особыми потребностями, ему – в зависимости от его индивидуальной ситуации – должна быть предоставлена поддержка для успешного освоения учебной программы.

Получение основного образования в Латвии является обязательным. Поэтому, если человек не получил по каким-либо причинам соответствующее свидетельство, он обязан продолжать получение обязательного основного образования до достижения 18-летнего возраста.

Поэтому в латвийских учебных заведениях возможна ситуация, когда в классе обучается ученик, который старше остальных одноклассников. Особенно это касается программ дистанционного и заочного обучения.