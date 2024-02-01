Депортации украинских детей демонстрируют бесчеловечность и варварство врага, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который в четверг совместно с супругой президента Украины Еленой Зеленской открыл международную конференцию "Война России против детей".

Он подчеркнул, что сегодняшняя дискуссия должна приблизить тот момент, когда украинские дети смогут вернуться к своим родителям. Украину необходимо поддержать в ее борьбе с российской агрессией, депортациями и принудительным перемещением детей. Кроме того, необходимо искать способы остановить эти зверства и вернуть детей в Украину.

"Вопрос возвращения детей должен быть во главе списка приоритетов. Почти 20 000 детей из Украины депортированы в Россию и Беларусь, принудительно переселены на временно оккупированные территории Украины. Еще более тревожит то, что это число может быть больше", - сказал Ринкевич.

Он отметил, что лишь менее 400 украинских детей вновь смогли встретится со своими близкими. По мнению президента, Россия демонстрирует нежелание сотрудничать ни с Украиной, ни с международными организациями, чтобы обеспечить доступ к данным и организовать расследование. Ринкевич подчеркнул, что международное сообщество должно продолжать оказывать давление на Россию, чтобы дети вернулись к своим близким.

"Силой забирая детей из их домов и семей, Россия нарушает основные права детей на безопасность, жизнь в семье и чувство принадлежности. Россия активно пытается погасить в детях украинскую идентичность, причиняя невероятные эмоциональные и психологические травмы", - сказал президент.

Он подчеркнул, что международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы осудить незаконные действия России и потребовать ответственности. В прошлом году Международный уголовный суд выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой за депортацию украинских детей. Ринкевич отметил, что это правильный шаг, но к ответственности нужно привлекать и других.

По словам президента, пока Россия оккупирует украинские территории, страдают жители, разлучаются семьи и нарушаются права человека. Только поддерживая Украину до ее победы, можно положить конец страданиям ее народа, сказал президент, в очередной раз подтвердив поддержку Латвией Украины.

Зеленская на открытии конференции подчеркнула, что на войне приходится переживать много боли, однако больше всего ее испытывают те, кто наиболее уязвим, то есть дети. Она рассказала об украинских детях, обнаруженных в завалах домов и погибших в результате обстрелов России.

Зеленская также обратила внимание на то, что Россия использует на войне весь свой преступный арсенал, в том числе изнасилование детей. Она сослалась на информацию Генеральной прокуратуры Украины о том, что самой молодой жертве было четыре года.

"Я не буду называть имена этих детей, не буду перечислять обстоятельства произошедшего. Военный террор ужасен и тогда, если ребенок напрямую не получил ранений от пуль или ракет, даже если не был изнасилован. Война тем или иным образом затронула каждого из 7,5 млн украинских детей", - сказала Зеленская.

Она отметила, что в России похищенным детям рассказывают, что они никому не нужны, что их никто не ищет. Детям меняют имена, выдают российские паспорта. К настоящему моменту Украине удалось вернуть только 388 детей. Такими темпами понадобятся годы, чтобы вернуть всех украинских детей, и это будут уже не дети, а взрослые люди.

Супруга президента Украины отметила, что за минувший год было принято много важных документов и предприняты меры по спасению украинских детей, однако нужно сделать еще больше, чтобы разработать механизм возвращения детей, и это должно быть отражено в резолюции Генеральной ассамблеи ООН.

Кроме того, по словам Зеленской, страны могут помочь в качестве посредников, так как Россия отказывается от переговоров с Украиной. Она сослалась на Женевскую конвенцию, в соответствии с которой ребенок может быть возвращен в страну его происхождения и гражданства, а также на территорию третьего государства, не вовлеченного в конфликт. Зеленская отметила, что страны Балтии могли бы включиться в такой механизм.

"Мы будем бороться за каждого нашего ребенка, похищенного на войне, независимо от того, сколько ресурсов на это потребуется. Надеюсь, вместе мы сможем ускорить этот процесс. У взрослых нет более важной задачи, чем использовать свою силу и ресурсы для спасения детей", - сказала Зеленская.

Дистанционно к участникам конференции обратилась и премьер-министр Эвика Силиня, которая находится на заседании Евросовета в Брюсселе. Она отметила, что доказательства раскрывают страшные военные преступления России и Беларуси - незаконные депортации и принудительное перемещение украинских детей.

Силиня подчеркнула, что это не только нарушение международного права, но и проверка общей человечности. Она отметила, что сама является матерью троих детей, поэтому выражает солидарность и сочувствие матерям Украины и подчеркивает необходимость быстрых действий по защите детей.

Премьер также указала, что необходимо обеспечить ответственность России за нарушения прав человека и военные преступления и напомнила, что намерение Латвии поддержать Украину непреклонно.