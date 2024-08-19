Baltijas balss logotype
Латвия должна обеспечить для строительства Rail Baltica софинансирование в размере 61 млн евро 1 1192

Политика
Дата публикации: 19.08.2024
BB.LV
Изображение к статье: leta

leta

Для получения одобренного Европейской комиссией софинансирования в размере 345,817 млн евро для реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica" Латвия должна обеспечить софинансирование в размере 61,032 млн евро, или 15%, говорится в докладе Министерства сообщения, поданном на согласование в правительство.

Для уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) необходимо еще 76,9 млн евро.

В 2024 году необходимая часть софинансирования Латвии составит 2 млн евро, в 2025 году - 17,1 млн евро, в 2026 году - 24,2 млн евро, в 2027 году - 12,8 млн евро, а в 2028 году - 4,9 млн евро.

Сумма, необходимая для уплаты НДС, в 2024 году составляет 2,5 млн евро, в 2025 году - 21,5 млн евро, в 2026 году - 30,6 млн евро, в 2027 году - 16,1 млн евро, а в 2028 году - 6,2 млн евро.

Кроме того, как указывает Минсообщения, в связи с тем, что финансирование части мероприятий по проекту было сокращено или они были отклонены, необходимо на 33,8 млн евро увеличить часть софинансирования из госбюджета для осуществления строительного надзора и других связанных со строительством мероприятий. Дополнительная сумма НДС составляет 6,38 млн евро.

Как указывает Минсообщения, в рамках очередного этапа выделения средств Европейского инструмента по соединению инфраструктуры Еврокомиссия не выделила для проекта финансирование в объеме 44,95 млн евро на различные мероприятия, в том числе на отчуждение земли, чтобы впоследствии подать заявку на строительство участка Вангажи - граница Эстонии, а также на осуществляемые совместным предприятием "RB Rail" контроль качества и координацию проекта, где латвийская часть составляет 23,3 млн евро, а для НДС необходимо 4,4 млн евро.

В докладе отмечается, что решение Еврокомиссии уменьшить финансирование нарушает привычную пропорцию (85:15) между источниками финансирования - Еврокомиссией и госбюджетом, что вынуждает Латвию увеличить долю бюджетных средств для реализации проекта.

Для выполнения условий договора дополнительно к предусмотренному национальному софинансированию в объеме 15% (29,5 млн евро) необходимо выделить из госбюджета 33,8 млн евро, чтобы покрыть уменьшение финансирования на связанные со строительством мероприятия.

Финансирование необходимо для строительного надзора, технических экспертиз, мер по поддержке реализации проекта, строительства базы хранения стройматериалов и пункта обслуживания инфраструктуры в Скулте. Еврокомиссия не выделила финансирование и на меры, осуществляемые "RB Rail" - координацию и надзор проекта, создание цифровой системы управления основными средствами. Если разделить эти расходы на равные части между странами Балтии, то доля Латвии с 2024 по 2028 год составит 23,3 млн евро.

Также необходимо дополнительно выделить из госбюджета 44,95 млн для отчуждения недвижимости. Как указывает Минсообщения, отчуждение земли на участке Вангажи - граница Эстонии позволит продолжить реализацию "Rail Baltica" на севере Латвии и начать планирование строительства в направлении латвийско-эстонской границы.

Минсообщения подчеркивает, что "Rail Baltica" является трансграничным проектом и в случае, если Латвия не сможет обеспечить национальное финансирование и откажется от заключения договоров финансирования, это создаст существенный риск для дальнейшей реализации проекта также в Литве и Эстонии, так как существует вероятность, что Европейское исполнительное агентство климата, инфраструктуры и среды (CINEA) отменит решение о выделении финансирования на проект из-за недостающего латвийского участка.

Министерство отмечает, что Латвия, не заключив общий договор финансирования, может потерять финансирование Европейского инструмента по соединению инфраструктуры в размере 167,1 млн евро без возможности претендовать на него на следующих этапах выделения средств и повторно подать заявку на меры, которые уже получали положительное решение Еврокомиссии.

Минсообщения подчеркивает, что строительство латвийского участка "Rail Baltica" как проекта европейского значения необходимо для достижения глобальной цели - соединения стран Балтии с железнодорожной сетью европейского стандарта. Проект находится в преддверии полномасштабной фазы строительства, и Латвия готова начать строительство основной трассы в направлении Литвы.

Минсообщения выражает сожаление в связи с тем, что ЕС не выделил софинансирование на важные мероприятия по реализации "Rail Baltica", в том числе на строительный надзор и отчуждение земли. Минсообщения отмечает, что ранее такие мероприятия всегда получали софинансирование ЕС, при этом в размере до 85%.

Что касается одобренного CINEA в период на 2021-2027 годы финансирования в размере 346,1 млн евро на реализацию "Rail Baltica" в Латвии, то, как отмечает Минсообщения отмечает, это важная поддержка для продолжения работ в Латвии и содействия строительству основной трассы.

Как сообщалось, Минсообщения предложит Кабинету министров обратиться к Еврокомиссии с просьбой более детально объяснить причины отказа в софинансировании важных мероприятий по строительству "Rail Baltica".

Оставить комментарий

(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    19-го августа

    Такое проект просрать. Браво латвийское правительство!

    0
    0

