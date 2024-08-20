Депутат Иева Бранте узнала шокирующую правду – она родилась, пока ее мать сидела в тюрьме

В день открытия своей книги «Пыль счастья» Иева Бранте шокировала многих – она рассказала, что ее мать родила в то время, когда она была подвергнута уголовному наказанию и сидела в тюрьме, сообщает издание «Privātā Dzīve».

Оказывается, мать политика 45 лет назад была уголовно наказана за участие в антисоветской агитации. Она родила Иеву, находясь в Даугавпилсской тюрьме.

О судьбоносном повороте своего прошлого депутат Рижской думы узнала только после смерти матери, но и сейчас ей не известны многие подробности о наказании матери и продолжительности ее пребывания под стражей.

«Я родилась в 1979 году, но правду о своей матери узнала только в 2001 году, после ее смерти. Через несколько лет я получила доступ к материалам архива - двум толстым томам, которые хранились в архивах дел особой категории. Только тогда я начала понимать, почему мы жили в таких условиях, почему моя мама не могла найти работу и почему никто не хотел со мной дружить. Моя мама никогда не говорила об этом. Когда я все это читала, плакала ртом, носом, глазами и сердцем...» - признается Бранте.