Baltijas balss logotype

Депутат Иева Бранте узнала шокирующую правду – она родилась, пока ее мать сидела в тюрьме 1

Политика
Дата публикации: 20.08.2024
BB.LV
Депутат Иева Бранте узнала шокирующую правду – она родилась, пока ее мать сидела в тюрьме

В день открытия своей книги «Пыль счастья» Иева Бранте шокировала многих – она рассказала, что ее мать родила в то время, когда она была подвергнута уголовному наказанию и сидела в тюрьме, сообщает издание «Privātā Dzīve».

Оказывается, мать политика 45 лет назад была уголовно наказана за участие в антисоветской агитации. Она родила Иеву, находясь в Даугавпилсской тюрьме.

О судьбоносном повороте своего прошлого депутат Рижской думы узнала только после смерти матери, но и сейчас ей не известны многие подробности о наказании матери и продолжительности ее пребывания под стражей.

«Я родилась в 1979 году, но правду о своей матери узнала только в 2001 году, после ее смерти. Через несколько лет я получила доступ к материалам архива - двум толстым томам, которые хранились в архивах дел особой категории. Только тогда я начала понимать, почему мы жили в таких условиях, почему моя мама не могла найти работу и почему никто не хотел со мной дружить. Моя мама никогда не говорила об этом. Когда я все это читала, плакала ртом, носом, глазами и сердцем...» - признается Бранте.

#политики
0
0

Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го августа

    А это единственное чем данный человек славен?

    0
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео