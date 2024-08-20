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У министра здравоохранения есть ряд предложений, как финансировать фонд для онкологических больных 1

Политика
Дата публикации: 20.08.2024
LETA
У министра здравоохранения есть ряд предложений, как финансировать фонд для онкологических больных

У министра здравоохранения Хосама Абу Мери есть несколько предложений, как финансировать специальный фонд для онкологических больных, который, по словам премьер-министра Эвики Силини, невозможно содержать только за счет госбюджета.

Как министр сказал в интервью программе "900 секунд" на канале TV3, одним из вариантов является содержание фонда за счет пожертвований государственных предприятий, которые должны будут ежегодно вносить в фонд определенную сумму.

Другая возможность - финансировать фонд за счет той доли поступлений акцизного налога, которая превышает запланированную сумму.

Министерство здравоохранения также намерено обратиться к Международной ассоциации инновационных фармацевтических фирм, чтобы обсудить вопрос о ценах на лекарства и возможное участие в финансировании фонда.

Также Минздрав готов обсуждать создание и содержание фонда с Государственным агентством лекарств, частным сектором и фондом "Ziedot.lv".

Как отметил Абу Мери, проблема с обеспечением лекарствами касается не только онкобольных, но и людей с другими заболеваниями. Цель Минздрава - добиться, чтобы уже в следующем году людям приходилось меньше обращаться за помощью к обществу, потому что они не могут позволить себе купить необходимые лекарства.

Как сообщалось, премьер-министр Эвика Силиня ранее поручила министру здравоохранения подготовить предложения по улучшению порядка индивидуальных компенсаций расходов на лекарства, увеличив их суммы и пересмотрев критерии.

Министр предложил увеличить индивидуальные компенсации на медикаменты для лечения онкологических заболеваний до 30 000 евро в год вместо нынешних 14 228 евро, а также создать специальный фонд.

#здравоохранение #онкология
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го августа

    Очень надеюсь что им воздастся еще при жизни!

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