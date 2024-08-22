Гора родила мышь: вместо налоговой реформы в Латвии получился скандал

Министр финансов Арвилс Ашераденс попытался обнародовать те предложения, которые не были согласованы ни с социальными партнерами, ни даже с партнерами по коалиции. В последний момент пресс–конференцию пришлось отменить.

Работодатели обидели Минфин

Что–то снова пошло не так. Глава Минфина Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") очень долго держал в тайне от общественности возможные налоговые изменения. Но после очередной порции критики со стороны средств массовой информации министр сдался и даже в среду созвал на среду пресс–конференцию, чтобы познакомить наконец население с конкретными предложениями, которые должны вступить в силу уже в следующем году.

Cоциальные партнеры правительства — Латвийская конфедерация работодателей, Торгово–промышленная палата и Союз свободных профсоюзов — уже были ознакомлены с тем, что в итоге предложит Минфин. Правда, ознакомили их накануне пресс–конференции — поздно вечером во вторник.

Услышанное социальными партнерами из уст чиновников Минфина их, мягко говоря, не устроило. И они выступили с жесткой публичной отповедью Минфину.

Более того, по слухам, и партнеры "Нового Единства" по правящей коалиции остались недовольны предложенными налоговыми изменениями. В итоге уже во вторник ближе к полуночи Минфин отменил пресс–конференцию до лучших времен.

Лучшие времена, видимо, наступят через несколько недель — если все–таки удастся найти какой–то компромисс прежде всего с партнерами по власти. Что же касается предпринимателей и профсоюзов, то с их мнением политики давно привыкли не считаться, руководствуясь принципом: на всех не угодишь. Да и потом, уговаривать надо тех, кто в Сейме голосует, а не экспертов со стороны и простой люд.

Еще больше запутать систему

Что же все–таки вчера хотел озвучить глава Минфина и что не устроило социальных партнеров и другие правительственные партии?

Как и можно было прогнозировать, никаких серьезных изменений в налоговой политике Минфин решил не предлагать. Поскольку даже внутри самой партии "Новое Единство" не было поддержки повышению ставки НДС, то глава Минфина и привлеченные эксперты отказались и от снижения подоходного налога с населения.

Насколько можно понять, вместо этого Минфин хотел ввести еще более сложную прогрессивную налоговую систему, чем есть сейчас.

Напомним, что до сих пор в Латвии действуют три ставки подоходного налога с населения — 20%, 23% и 31% — в зависимости от годового дохода. При годовом доходе до 20 004 евро применяется ставка 20%, если доход от 20 004 евро, но до 78 100 евро, то тогда действует ставка 23%. Если же доход превышает 78 100 евро, то к сумме, превышающей эти 78 100 евро, применяется ставка 31%.

Судя по всему Минфин хотел ввести еще и промежуточные ставки — например, 25 и 28 процентов в отношении к зарплатам, значительно превышающим среднегодовые в стране. При этом предлагалось увеличить максимальный годовой доход, по отношению к которому действует минимальная ставка 20%.

Это, с одной стороны, логично, учитывая инфляцию и общий рост средней зарплаты в стране. К тому же сумма до 1668 евро в месяц до уплаты налогов, к которой и применяется минимальная ставка, уже не столь большой доход.

Столь сложная налоговая система, по мнению предпринимателей, только увеличит административные расходы и никоим боком не оживит экономику страны. Равно как и предложение уменьшить на определенный срок — к примеру, в следующие два–три года — ежемесячные отчисления работодателей за работников во второй пенсионный уровень.

По слухам, предлагается уменьшить отчисления работодателей во второй пенсионный уровень на два процентных пункта — то есть до 4% вместо нынешних 6%. При этом 1% пойдет на увеличение пенсий нынешних пенсионеров, а 1% государство щедрой рукой подарит работодателю, то есть его отчисления во второй пенсионный уровень уменьшатся до 5%.

Понятно, что этот шаг значительно уменьшит социальные гарантии будущих пенсионеров, к тому же этот один процент экономии едва ли спасет работодателей.

Среди подготовленных предложений нет ни увеличения не облагаемого налогом минимума, что реально бы увеличило количество денег в кошельках у наемных работников, ни даже увеличения минималки.

Работодателям стало известно и о планах Минфина ввести специальный налог на большие дивиденды.

Как и следовало ожидать, в пакете скудных налоговых предложений и введение налога на сверхприбыль банков. Кстати, это единственное предложение, с которым согласны и коалиционные партнеры. По всем остальным вышеперечисленным идеям есть возражения и у "зеленых крестьян", и у "прогрессивных".

Что же дальше? Понятно, что сейчас начнутся горячие дискуссии за закрытыми дверями прежде всего внутри коалиции. Так или иначе, но сегодня представляется, что если в итоге и будут какие–то налоговые изменения, то лишь минимальные.

Ринкевич нашел виновных

Между тем вчера по поводу ситуации с налоговыми изменениями решил высказаться, и весьма жестко, президент.

Правда, он разозлился не столько на Минфин и своего бывшего однопартийца Ашераденса, сколько на специалистов по общественным отношениям, которые, оказывается, дают должностным лицам неправильные советы, сперва назначают пресс–конференции, потом их отменяют.

В общем, глава государства усмотрел в происходящем значительную долю вины пиарщиков.

Нет, вполне возможно, что советники по общественным СМИ и пресс–секретари где–то недоработали, но пытаться свалить все на них — это ну совершенно несерьезно! Кому, как не президенту, проработавшему три десятка лет в госуправлении, знать, что советники, а тем более пресс–секретари, не определяют повестку дня, тем более политическую. Неужели это пресс–секретари заставили министра финансов назначить пресс–конференцию, а он усиленно отбивался, но потом сдался на милость подчиненных.

Ну кто поверит в то, что консультанты по общественным отношениям заставляют политиков и чиновников до последнего тянуть с обнародованием налоговых изменений?

Полтора года трудилась рабочая группа Минфина по налогом с участием, кстати, социальных партнеров. И в результате гора родила мышь. И кто в этом виноват? Пресс–секретарь или вахтер на входе в здание Минфина?

Лучше бы президент честно признал, что это обычный бардак и коллективная безответственность в госуправлении, а еще и наглядный пример вопиющей некомпетенции в экономике и финансах.