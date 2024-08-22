Провалившийся на выборах Пабрикс все же получил пост. Опять на зарплате налогоплательщиков

Бывший министр обороны Артис Пабрикс будет советником депутата Европарламента (ЕП) Ивара Иябcа по вопросам безопасности, обороны и внешней политики. Работать он будет в рижском офисе, сообщили представители политика.

Также в рижском депутатском офисе продолжат работать Даце Барга и Эдгар Яунупс. Они занимаются связями с общественностью и коммуникациями Иябса. Барга также отвечает за контент социальных сетей и организацию мероприятий, а также рижскую повестку дня депутата.

Яунупс предоставляет Иябсу юридические консультации и консультирует по вопросам политической стратегии.

В свою очередь, в Брюсселе Карлис Ральф Лапиньш продолжит работать советником в офисе Иябса, а Мик Страздиньш присоединится к команде в сентябре. Сотрудники бюро в Европарламенте будут работать как над брюссельской повесткой дня Иябса и текущими законопроектами, так и над различными другими повседневными обязанностями.

Приоритетом Иябса в Европарламенте станет безопасность и защита региона, что означает ряд практических задач для Латвии, которые также требуют европейской поддержки.

Напомним, Артис Пабрикс провалился на последних выборах в Европарламент, а до того и на выборах Сейм.