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В Рижской думе проголосовали против сноса памятника Барклаю де Толли; уже начат поиск «предателей» 1

Политика
Дата публикации: 23.08.2024
BB.LV
В Рижской думе проголосовали против сноса памятника Барклаю де Толли; уже начат поиск «предателей»

Рижская дума проголосовала против демонтажа памятника Барклаю де Толли, сообщил вице-мэр Ратниекс.

Сегодня в Риге состоялось голосование на тему сноса ряда памятников, которое большинство членов совета не подержало.

«Совет по памятникам Рижской думы принял решение не рассматривать вопрос о демонтаже памятника Барклаю де Толли. Я передам решение в комитет совета», - написал в соцсетях продвигавший идею вице-мэр Эдвар Ратниекс (нацблок).

Отметим, что рассмотрение вопроса специально проводилось в 35-ю годовщину Балтийского пути, что должно было добавить голосованию символизма. Не помогла и другая манипуляция - голосование в социальных сетях, которое проводил вице-мэр Ратниекс, якобы пытаясь узнать «мнение народа».

Несколько других памятников, необходимость демонтажа которых рассматривалась, решено перенести и сохранить.

Так, будут перенесены и сохранены памятник Андрею Упитису в парке Кронвальда, памятник Морицу Эдуарду Зилбертсу в парке Кронвальда, памятник русским воинам, павшим в 1701 году, на Луцавсале, памятный камень Московского сада в Латгальском парке и царские камни, расположенные на Мангальсальском молу.

Вопрос о переносе памятного камня Александру Пушкину на улице Цитаделес, 7, и памятника Марису Лиепе на бульваре Аспазияс, 3, будет решен на одном из следующих заседаний совета.

Сегодняшнее голосование не является окончательным решением вопроса, однако уже сейчас, судя по всему, начинается поиск «предателей».

«Решение ПРОТИВ демонтажа памятника Барклаю в день 35-летия Балтийского пути имеет символическое значение - оно проливает свет на чрезмерную власть России и ее агентов влияния в Рижской думе. Мы выделим в социальных сетях каждого предателя, проголосовавшего ПРОТИВ демонтажа символа русского империализма. Наша победа еще впереди, не будем грустить!», - уже успела выразить свое недовольство в соцсетях "дерусификатрша" Ланга.

Напомним, памятник Барклаю-де-Толли — скульптурный монумент российскому полководцу, военному министру Михаилу Богдановичу Барклаю-де-Толли, который был установлен в Риге в 1913 году по случаю столетия с даты окончания войны с армией Наполеона Бонапарта. Автором скульптуры был немецкий медальер и скульптор Вильгельм Вандшнайдер. В период Первой мировой войны памятник был утерян. В 2002 году была установлена копия памятника, где оригинальная скульптура была заменена на реплику под авторством петербургского скульптора Алексея Мурзина.

#рига #снос памятника
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    23-го августа

    Ах вот он какой патриотизм. Изменим историю, и расскажем новую правду. Про комбинации и унитазы, которые собирали русские солдаты. Только истинные патриоты могут поверить в такую бредятину.

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