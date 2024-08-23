В Рижской думе проголосовали против сноса памятника Барклаю де Толли; уже начат поиск «предателей»

Сегодня в Риге состоялось голосование на тему сноса ряда памятников, которое большинство членов совета не подержало.

«Совет по памятникам Рижской думы принял решение не рассматривать вопрос о демонтаже памятника Барклаю де Толли. Я передам решение в комитет совета», - написал в соцсетях продвигавший идею вице-мэр Эдвар Ратниекс (нацблок).

❌ RD Pieminekļu padome lemj pret Barklaja de Tolli pieminekļa demontāžas izskatīšanu.

✅ Lēmumu virzīšu uz domes komiteju. — Edvards Ratnieks (@EdvardsRatnieks) August 23, 2024

Отметим, что рассмотрение вопроса специально проводилось в 35-ю годовщину Балтийского пути, что должно было добавить голосованию символизма. Не помогла и другая манипуляция - голосование в социальных сетях, которое проводил вице-мэр Ратниекс, якобы пытаясь узнать «мнение народа».

Несколько других памятников, необходимость демонтажа которых рассматривалась, решено перенести и сохранить.

Так, будут перенесены и сохранены памятник Андрею Упитису в парке Кронвальда, памятник Морицу Эдуарду Зилбертсу в парке Кронвальда, памятник русским воинам, павшим в 1701 году, на Луцавсале, памятный камень Московского сада в Латгальском парке и царские камни, расположенные на Мангальсальском молу.

Вопрос о переносе памятного камня Александру Пушкину на улице Цитаделес, 7, и памятника Марису Лиепе на бульваре Аспазияс, 3, будет решен на одном из следующих заседаний совета.

Сегодняшнее голосование не является окончательным решением вопроса, однако уже сейчас, судя по всему, начинается поиск «предателей».

«Решение ПРОТИВ демонтажа памятника Барклаю в день 35-летия Балтийского пути имеет символическое значение - оно проливает свет на чрезмерную власть России и ее агентов влияния в Рижской думе. Мы выделим в социальных сетях каждого предателя, проголосовавшего ПРОТИВ демонтажа символа русского империализма. Наша победа еще впереди, не будем грустить!», - уже успела выразить свое недовольство в соцсетях "дерусификатрша" Ланга.

Lēmumam PRET Barklaja pieminekļa demontāžu Baltijas ceļa 35. gadadienā ir simboliska nozīme - tas izgaismo krievijas un tās ietkemes aģentu pārāk lielo varu Rīgas domē. Mēs izcelsim soctīklos katru nodevēju, kurš sēdē balsoja PRET krievija simpērisma simbola demontāžu. Mūsu ??… — Liāna Langa ?? ?? ?? (@liana_langa) August 23, 2024

Напомним, памятник Барклаю-де-Толли — скульптурный монумент российскому полководцу, военному министру Михаилу Богдановичу Барклаю-де-Толли, который был установлен в Риге в 1913 году по случаю столетия с даты окончания войны с армией Наполеона Бонапарта. Автором скульптуры был немецкий медальер и скульптор Вильгельм Вандшнайдер. В период Первой мировой войны памятник был утерян. В 2002 году была установлена копия памятника, где оригинальная скульптура была заменена на реплику под авторством петербургского скульптора Алексея Мурзина.