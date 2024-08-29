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В руководстве Латвии признали, что часть населения хочет, чтобы страну захватила Россия 1

Политика
Дата публикации: 29.08.2024
BB.LV
В руководстве Латвии признали, что часть населения хочет, чтобы страну захватила Россия
ФОТО: Unsplash.com

«Внутренняя безопасность — государственный приоритет» - таким заголовком на первой полосе Diena предваряет интервью с председателем Комиссии Сейма по национальной безопасности Илмарсом Латковскисом.

«Конечно, можно истерично вопить «следующие после Украины будем мы!», Россия даже в начале этого года задействовала своего вида психологическое наступление на Балтийские государства, пытаясь это обыграть. Но ясно, что Россия не справляется с Украиной, еще какого-то вида нападение на какое-то из государств НАТО или начало войны здесь — я не могу сказать полностью исключено, но имеет очень мало возможностей. В то же время вести известную гибридную войну... где один из элементов гибридной войны, которые 100 пунктов происходят с ведома России, есть приток мигрантов третьих государств через границы Латвии, Литвы и Польши в Европейский Союз, еще одно доказательство такой гибридной войны есть акты саботажа, которые проводятся в Европе, США и Канаде, поэтому ясно, что элементы гибридной войны есть нормальная российская политика».

«У нас в Латвии, и тут нечего скрывать, достаточно большая пятая колонна, которая, как мы видим, может быть задействована, - говорит далее депутат парламента от «Нового Единства». - Я могу упомянуть только те случаи, которые известны публично, потому напомню поджог Музея Оккупации. В этом и подобных актах задействованы индивидуально деклассированные элементы, которые подвластны зависимостям, которые с бывшими судимостями, но в то же время мы хорошо осознаем, что поддержка российской политике, агрессии и даже в поддержка в случае, если Россия сюда вторглась бы и оккупировала, есть большая, есть в известной части этого общества».

#безопасность
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • MI
    Marija Ivanova
    29-го августа

    А смысл завоевывать территорию, где население на полтора процента ежегодно падает и так усилиями местных? 40 лет подождать и людей почти не останется.

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