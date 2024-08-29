В руководстве Латвии признали, что часть населения хочет, чтобы страну захватила Россия

«Конечно, можно истерично вопить «следующие после Украины будем мы!», Россия даже в начале этого года задействовала своего вида психологическое наступление на Балтийские государства, пытаясь это обыграть. Но ясно, что Россия не справляется с Украиной, еще какого-то вида нападение на какое-то из государств НАТО или начало войны здесь — я не могу сказать полностью исключено, но имеет очень мало возможностей. В то же время вести известную гибридную войну... где один из элементов гибридной войны, которые 100 пунктов происходят с ведома России, есть приток мигрантов третьих государств через границы Латвии, Литвы и Польши в Европейский Союз, еще одно доказательство такой гибридной войны есть акты саботажа, которые проводятся в Европе, США и Канаде, поэтому ясно, что элементы гибридной войны есть нормальная российская политика».

«У нас в Латвии, и тут нечего скрывать, достаточно большая пятая колонна, которая, как мы видим, может быть задействована, - говорит далее депутат парламента от «Нового Единства». - Я могу упомянуть только те случаи, которые известны публично, потому напомню поджог Музея Оккупации. В этом и подобных актах задействованы индивидуально деклассированные элементы, которые подвластны зависимостям, которые с бывшими судимостями, но в то же время мы хорошо осознаем, что поддержка российской политике, агрессии и даже в поддержка в случае, если Россия сюда вторглась бы и оккупировала, есть большая, есть в известной части этого общества».