В нынешнюю Рижскую думу Марис Мичеревскис был избран по лево-либеральному списку "Для развития Латвии-"За"-"Прогрессивные". Но затем он покинул ряды этого предвыборного объединения, вошел в депутатскую группу "Код для Риги" и сегодня радует своих почитателей речами вражды. На днях в социальной сети X он жестко отреагировал на отказ Совета по памятникам поддержать снос памятника Барклаю де Толли и "зачистку" бюста Пушкина. Мичеревскис с гордостью сообщил, что, увидев расклад голосов на заседании Совета, он, в знак протеста, покинул заседание, после чего разразился комментарием. "Война не закончится до тех пор, пока Россия будет существовать. Нет никакой российской культуры, которую можно было бы выставить (демонстрировать) за пределами музея оккупации. Есть только грабежи, украденные унитазы, изнасилования и тоска русского народа о скотстве на широких сибирских просторах. У Латвии с этим есть только одна связь - оккупация. Нам не нужны ни де Толли, ни Пушкин, ни русский язык", - написал Мичеревскис, который, будучи депутатом, получает деньги от столичных налогоплательщиков, для значительной части которых русский язык является родным.