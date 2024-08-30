Я видел такое в Европе: автор идеи появления «официанта» в Кабмине объяснил ситуацию

Фото с заседания Кабмина, где местным политикам во время заседания разносили кофе , вызвало ряд негодований со стороны общественности, а также недоумение бывших министров.

Ситуацию разъяснил директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс, указывая, что кофе действительно разносили, так иногда делают в Европе, но специального человека для этого никто не нанимал.

«Этот человек — коллега из кафе, с которым я поговорил. Я виновен в этом происшествии, из-за которого кто-то испытал негодование и был удивлен, что приносят кофе. Это была моя инициатива. Заседание во вторник было очень продолжительным. Уже было два перерыва. Я был в европейских учреждениях — там бывают случаи, когда кто-то в процессе работы кто-то приносит кофе.

Это было без каких-либо дополнительных затрат. Мы вместе с коллегами разливали кофе в картонные стаканчики, я попросил коллегу [из кафе] разнести его по столам. Человека специально для этого не нанимали.

Да, это правда, у нас за дверью стоит кофемашина, но мы сделали это для экономии времени, чтобы не задерживать работу Кабинета Министров очередным кофе-брейком», - сказал Кронбергс в беседе с Bez Tabu.