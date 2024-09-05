Стало известно, ради какого поста Кариньш спешно покинул латвийскую политику

Кариньш будет там старшим советником, который будет консультировать клиентов по геополитике, политике Европейского Союза и другим политическим вопросам.

«Kreab — это глобальная стратегическая консалтинговая компания по коммуникациям, нацеленная на создание ценности. Мы консультируем корпорации, частных лиц, правительства и организации по решению сложных коммуникационных задач.

Наша команда из 400 консультантов предоставляет глобальные идеи и локальные знания, и мы используем нашу международную сеть для предоставления географически интегрированных решений, чтобы у клиентов была одна сплоченная команда для трансграничных проектов», - говорится на сайте «Kreab».

Напомним, на прошлой неделе Кариньш на вопрос, почему он решил уйти с поста депутата, ответил: «К моему удивлению, этим летом со мной связались несколько компаний. За пределами Латвии есть определенный спрос на мои знания и опыт».

После ухода Кариньша место в Сейме принадлежало недавно утвержденному председателю Кекавской краевой думы Виктории Байре, но она отказалась от мандата, чтобы продолжить работу в думе. Таким образом, место Кариньша займет Виестур Зариньш, который до сих пор был заместителем председателя Валкской краевой думы.