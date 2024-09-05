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Стало известно, ради какого поста Кариньш спешно покинул латвийскую политику 2

Политика
Дата публикации: 05.09.2024
BB.LV
Стало известно, ради какого поста Кариньш спешно покинул латвийскую политику

Бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш 1 сентября присоединился к консалтинговой компании стратегических коммуникаций «Kreab».

Кариньш будет там старшим советником, который будет консультировать клиентов по геополитике, политике Европейского Союза и другим политическим вопросам.

«Kreab — это глобальная стратегическая консалтинговая компания по коммуникациям, нацеленная на создание ценности. Мы консультируем корпорации, частных лиц, правительства и организации по решению сложных коммуникационных задач.

Наша команда из 400 консультантов предоставляет глобальные идеи и локальные знания, и мы используем нашу международную сеть для предоставления географически интегрированных решений, чтобы у клиентов была одна сплоченная команда для трансграничных проектов», - говорится на сайте «Kreab».

Напомним, на прошлой неделе Кариньш на вопрос, почему он решил уйти с поста депутата, ответил: «К моему удивлению, этим летом со мной связались несколько компаний. За пределами Латвии есть определенный спрос на мои знания и опыт».

После ухода Кариньша место в Сейме принадлежало недавно утвержденному председателю Кекавской краевой думы Виктории Байре, но она отказалась от мандата, чтобы продолжить работу в думе. Таким образом, место Кариньша займет Виестур Зариньш, который до сих пор был заместителем председателя Валкской краевой думы.

#кариньш
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Комментарии (2)

  • AL
    Andis Logins
    6-го сентября

    чем у кариншя знания,Я думаю что только красиво придумать или придумал опять же схему хорошую к которой не смог глава компании отказать и решили с его знаниями заработать на жизнь хорошую оплату и тогда уже больше мы не увидим и не услышим и все забудем о Кришянис Каринш.???. Если честно то после рижского Нильс Ушаков. Кариншя знания на практике доказали что он Смотрящий по всем вопросам и главное за кассой.! Удачи в бизнесе.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Andis Logins
    6-го сентября

    Какие знания??? Компания просто купила нужного чувачка у которого есть локальный политический васьвась, чтоб двигать свои интересы. Знания тут до задницы.

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