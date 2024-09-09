Гражданам России запретят покупать в Латвии дома и квартиры

Как известно, уже вскоре после начала войны на Украине Сейм законодательно запретил выдавать гражданам РФ новые временные виды на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость.

Также не продлеваются ВНЖ у тех, кто ранее их получил в обмен на инвестиции в недвижимость, и у которых закончился очередной пятилетний срок действия ВНЖ.

И вот сегодня правящие политики на очередном коалиционном совете обсудили инициативу министерства земледелия о запрете гражданам РФ приобретать в Латвии объекты недвижимости - то бишь дома, квартиры, земли, хозпостройки и т.п.

Коалиция концептуально одобрила данное предложение и решила поручить экспертам (судя по всему, из министерства юстиции) разработать соответствующие законодательные поправки, используя и опыт Финляндии, где такие ограничения на сделки с недвижимостью для граждан враждебных стран или организаций, считающихся нежелательными в ЕС, уже введены.