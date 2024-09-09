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Гражданам России запретят покупать в Латвии дома и квартиры 1

Политика
Дата публикации: 09.09.2024
BB.LV
Гражданам России запретят покупать в Латвии дома и квартиры

Правящая коалиция поручит экспертам разработать соответствующее законодательное регулирование.

Как известно, уже вскоре после начала войны на Украине Сейм законодательно запретил выдавать гражданам РФ новые временные виды на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость.

Также не продлеваются ВНЖ у тех, кто ранее их получил в обмен на инвестиции в недвижимость, и у которых закончился очередной пятилетний срок действия ВНЖ.

И вот сегодня правящие политики на очередном коалиционном совете обсудили инициативу министерства земледелия о запрете гражданам РФ приобретать в Латвии объекты недвижимости - то бишь дома, квартиры, земли, хозпостройки и т.п.

Коалиция концептуально одобрила данное предложение и решила поручить экспертам (судя по всему, из министерства юстиции) разработать соответствующие законодательные поправки, используя и опыт Финляндии, где такие ограничения на сделки с недвижимостью для граждан враждебных стран или организаций, считающихся нежелательными в ЕС, уже введены.

#недвижимость
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (1)

  • Т
    Турбо
    9-го сентября

    Лично мне кажется это уже угнетением, что нам обычные граждане сделали?

    16
    3

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