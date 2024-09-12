Силиня получила украинскую государственную награду

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня во время визита в Украину получила государственную награду Украины - орден княгини Ольги I степени, который премьер-министру вручил президент Украины Владимир Зеленский, сообщила пресс-секретарь кабинета министров Санта Йиргенсоне.

Как сообщал bb.lv, Силиня награждена согласно указу президента Украины №576/2024.

Орден княгини Ольги был учрежден в 1997 году и вручается женщинам за личные заслуги в государственной, научной, образовательной, культурной, общественной и других сферах.

Поблагодарив за награду, Силиня подчеркнула, что принимает ее как признание всего латвийского народа и особенно женщин-лидеров, которые продолжают поддерживать Украину и ее борьбу за свободу.

Для латвийского народа важно, чтобы украинские дети, женщины и весь народ могли жить в свободе и мире, не опасаясь за свою жизнь, здоровье и жизнь своих близких, сказала Силиня.

Силиня и Зеленский обсудили совместные действия по достижению победы Украины и справедливого мира.

В то же время премьер-министр заверила, что Латвия и впредь будет поддерживать Украину в ее борьбе за свободу, народ, европейские ценности и безопасность.