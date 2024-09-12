Baltijas balss logotype

Силиня получила украинскую государственную награду 1

Политика
Дата публикации: 12.09.2024
LETA
Силиня получила украинскую государственную награду

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня во время визита в Украину получила государственную награду Украины - орден княгини Ольги I степени, который премьер-министру вручил президент Украины Владимир Зеленский, сообщила пресс-секретарь кабинета министров Санта Йиргенсоне.

Как сообщал bb.lv, Силиня награждена согласно указу президента Украины №576/2024.

Орден княгини Ольги был учрежден в 1997 году и вручается женщинам за личные заслуги в государственной, научной, образовательной, культурной, общественной и других сферах.

Поблагодарив за награду, Силиня подчеркнула, что принимает ее как признание всего латвийского народа и особенно женщин-лидеров, которые продолжают поддерживать Украину и ее борьбу за свободу.

Для латвийского народа важно, чтобы украинские дети, женщины и весь народ могли жить в свободе и мире, не опасаясь за свою жизнь, здоровье и жизнь своих близких, сказала Силиня.

Силиня и Зеленский обсудили совместные действия по достижению победы Украины и справедливого мира.

В то же время премьер-министр заверила, что Латвия и впредь будет поддерживать Украину в ее борьбе за свободу, народ, европейские ценности и безопасность.

#война рф и украины #эвика силиня
1
4

Комментарии (1)

  • QQ
    Queen Queen
    12-го сентября

    Пошли оба на хуй

    1
    2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео