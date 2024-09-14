Вы еще говорите на русском? Политики уже идут к вам

Давно прошли те времена, когда авторы очередных инициатив против русского языка испытывали некую неловкость и даже как бы оправдывались.

Условности отброшены

Раньше говорили, что, мол, мы же не против русского языка или русских как этноса, мы за укрепление латышского как единственного государственного. При этом тут же шла ссылка на преамбулу Конституции.

Сейчас все эти условности, попытки оправдания, цитирование преамбулы ушли в небытие. Нынче политики просто, без долгих объяснений и пояснений, вносят очередные все более абсурдные предложения по запрету русского языка, и сеймовское большинство с радостью за все это голосует.

Дошли до банкоматов

Примечательно, что если еще весной предложение запретить использование в банкоматах русского языка было отклонено (мол, использование языка в информации регулируется Законом о госязыке, а не Законом о кредитных учреждениях), то с наступлением осенней сессии "концепция изменилась", и вчера комиссия Сейма по бюджету и финансам наряду с другими поправками одобрила в окончательном чтении и языковую.

Если за поправки проголосуют и на пленарном заседании — через неделю, то впредь в банкоматах можно будет использовать латышский и латгальский языки, а также официальные языки стран ЕС, ОЭСР, а также языки стран–кандидатов в эти международные организации.

Нетрудно догадаться, что эта поправка внесена лишь с одной целью — чтобы нельзя было использовать в банкоматах русский язык.

Это спрашивать нельзя!

Накануне же демократичного решения бюджетной комиссии депутаты комиссии по социальным делам опять–таки в окончательном чтении поддержали языковые поправки уже в Закон о труде.

Суть поправок в том, чтобы лишить возможности работодателя в большинстве случаев даже спрашивать у потенциального работника, владеет ли он иностранными языками.

Что же касается русского языка, то требовать его владения работодатель не сможет в 99 процентах случаев. Если это не связано с крайней служебной необходимостью — например, для работы в дипломатической службе, правоохранительных органах и спецслужбах, в переводческих структурах или в СМИ, которые пока еще выходят на русском языке.

Почему пока? На этой неделе депутат Сейма Александр Кирштейнс вышел с инициативой о законодательном требовании к изданиям на русском языке обеспечить перевод на латышский язык.

Сеймовские юристы от удивления воскликнули, что это явно несоразмерное требование, и ссылки на запрет на Украине русских СМИ для Латвии не могут считаться аргументом, поскольку мы не находимся в состоянии войны, у нас не объявлено военное или чрезвычайное положение.

У нас возможно все

Напомним, что с русским языком в общественном ТВ–эфире будет покончено с опережением графика — не с 1 января 2026 года, как было зафиксировано в концепции национальной безопасности, а с 1 января следующего года. Из эфира на ЛТВ7 исчезнет единственная передача на русском — 15–минутные новости.

Судя по всему, такая же участь постигнет передачи, выходящие на Латвийском радио–4 — и если не в следующем году, то в 2026–м наверняка.

О русских спектаклях на английском

Где еще остается в Латвии русский язык, если не считать частные жилища? До сих пор еще ставит спектакли на русском один местный театр. Но ширятся "протесты трудящихся".

Одни "трудящиеся" требуют для начала убрать русский язык с афиш вместе с вывеской на самом театре, другие предлагают решить вопрос кардинально и театр прикрыть.

Авторы данных инициатив уже не стесняются в выражениях, прекрасно осознавая, что им ничего за разжигание межнациональной розни не грозит. Они кричат о языке оккупантов, о языке "орков", смешивая попутно русских Латвии с россиянами и т. п.

Вице–мэр Риги от Национального объединения, поняв, что ему просто не с чем идти на выборы, решил оседлать этого конька, и вот уже он забросал все инстанции своими предложениями о том, чтобы законодательно или на уровне правительства запретить на афише русского театра писать в том числе и на русском. Можно на английском, испанском, румынском, но только на русском о спектакле на русском сообщать нельзя. Это оскорбляет чувство некоторых рижан, видимо, в том числе и самого вице–мэра.

Получать зарплату из денег рижских налогоплательщиков, среди которых значительное число русскоязычных, вице–мэра не оскорбляет, а вот русский язык на афише русского театра оскорбляет.

Фантастика стала реальностью

Что дальше? Уже звучат призывы запретить русские песни в публичных местах, видимо, недалек тот день и час, когда административным правонарушением будут считаться вообще разговоры на русском в общественных местах (транспорте, на улице, в кафе…). Вы говорите на русском? Полицейский с видеокамерой этот факт зафиксировал, и вы получаете протокол…

Абсурд? Как видите, еще недавно фантастикой считалась полная ликвидация всего образования на русском языке, в том числе в частных школах и детских садах. Теперь это стало реальностью. Реальностью, подтвержденной и решением Конституционного суда.

Правда, двое судей опубликовали свое особое мнение, выразив несогласие с решением коллег, но это хоть и делает честь данным судьям, но по существу ничего не меняет.

Нет сомнений, что языковой вопрос станет одним из центральных и в грядущей предвыборной кампании — по выборам в самоуправления. Точнее — уже стал.