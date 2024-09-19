Местным самоуправлениям могут компенсировать убытки от налоговой реформы

Убытки, вызванные налоговой реформой, можно было бы компенсировать самоуправлениям, заявила в интервью агентству LETA министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня (Новое единство).

В следующем году в Латвии планируется провести налоговую реформу, в ходе которой будут повышены подоходный налог с населения и необлагаемый минимум.

Муниципалитеты уже бьют тревогу, что их доходы снизятся.

Берзиня подчеркнула, что за налоговую реформу отвечает Министерство финансов, а окончательные цифры и влияние реформы на бюджеты местных самоуправлений пока не ясны.

На данный момент ясно, что не облагаемый налогом минимум дохода окажет влияние, признла Берзиня.

«Мы со своей стороны будем следить и контролировать, чтобы бюджетная ситуация муниципалитетов не ухудшалась. Если будет дефицит, мы будем следить за тем, чтобы он компенсировался. Это также общая позиция правительства, что муниципалитетам надо компенсировать то, что может быть потеряно в результате налоговой реформы», - сказала министр.

Она также признала, что в настоящее время не ведутся переговоры об изменении доли поступлений подоходного налога с населения, поступающих самоуправлениям, на чем настаивает Латвийская ассоциация самоуправлений.

По ее словам, это нереально при нынешней бюджетной ситуации.