Baltijas balss logotype

Местным самоуправлениям могут компенсировать убытки от налоговой реформы 1

Политика
Дата публикации: 19.09.2024
BB.LV
Местным самоуправлениям могут компенсировать убытки от налоговой реформы

Убытки, вызванные налоговой реформой, можно было бы компенсировать самоуправлениям, заявила в интервью агентству LETA министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня (Новое единство).

В следующем году в Латвии планируется провести налоговую реформу, в ходе которой будут повышены подоходный налог с населения и необлагаемый минимум.

Муниципалитеты уже бьют тревогу, что их доходы снизятся.

Берзиня подчеркнула, что за налоговую реформу отвечает Министерство финансов, а окончательные цифры и влияние реформы на бюджеты местных самоуправлений пока не ясны.

На данный момент ясно, что не облагаемый налогом минимум дохода окажет влияние, признла Берзиня.

«Мы со своей стороны будем следить и контролировать, чтобы бюджетная ситуация муниципалитетов не ухудшалась. Если будет дефицит, мы будем следить за тем, чтобы он компенсировался. Это также общая позиция правительства, что муниципалитетам надо компенсировать то, что может быть потеряно в результате налоговой реформы», - сказала министр.

Она также признала, что в настоящее время не ведутся переговоры об изменении доли поступлений подоходного налога с населения, поступающих самоуправлениям, на чем настаивает Латвийская ассоциация самоуправлений.

По ее словам, это нереально при нынешней бюджетной ситуации.

#самоуправления #налоговая политика
0
0

Комментарии (1)

  • MI
    Marija Ivanova
    19-го сентября

    А смысл тогда вводить налоги от которых "все выиграют", а потом компенсировать?!

    0
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео