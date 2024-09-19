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Отставка министра, возня с airBaltic, русский язык – чем занимается Сейм Латвии 1

Политика
Дата публикации: 19.09.2024
BB.LV
Отставка министра, возня с airBaltic, русский язык – чем занимается Сейм Латвии
ФОТО: LETA

Депутаты от оппозиции уже накануне активно записывались для участия в дебатах по главному вопросу сегодняшнего пленарного заседания Сейма — о выражении недоверия министру сообщений Каспару Бришкенсу («Прогрессивные»).

На трибуну для своей защиты записался и сам глава минсобщений, которому пока явно отставка не грозит — коалиционные партнеры не намерены поддерживать этот демарш оппозиции.

Любопытно, что в повестку дня заседания дополнительно включен и запрос оппозиционного Объединенного списка по поводу опять-таки сферы министерства сообщений — о ситуации с сокращением основного капитала airBaltic на 571 миллион.

Депутаты от Объединенного списка подали запрос на имя не министра сообщений, а премьера, поскольку полагают, что речь идет о вопросе, который касается всего правительства и Эвика Силиня должна нести ответственность за сложившуюся ситуацию в национальной авиакомпании.

Парламентарии в своем запросе хотят получить от премьера более точную информацию о всем, что обсуждалось на закрытом заседании правительства 30-го августа, где и решался вопрос о сокращении капитала (читай — списании уже истраченных государственных денег), о поисках стратегического инвестора и о выпуске акций, которые будут котироваться на бирже. В частности, депутаты хотят узнать, было ли голосование министров по вопросу сокращения основного капитала и, если да, то голосовал ли кто-то из министров против?

В запросе парламентарии пытаются также выяснить, есть ли у премьера план, как все-таки государство может вернуть вложенные в свое время средства в airBaltic?

В повестке дня сегодняшней пленарки и принятие уже в третьем, окончательном чтении, языковых поправок в Закон о труде и в Закон о кредитных учреждениях.

Языковые поправки в Закон о труде, напомним, задуманы для того, чтобы резко сузить возможность работодателя требовать от работника владения иностранными языками и прежде всего — русским языком. Вскоре планируется и предусмотреть административную ответственность за нарушение этих языковых запретов.

Что же касается языковых поправок в Закон о кредитных учреждениях, то они направлены на то, чтобы уже в следующем году русский язык исчез из банкоматов.

Примечательно, что сегодня депутаты рассмотрят во втором чтении и многочисленные поправки в Закон о дорожном движении. В том числе будет рассматриваться и нашумевшая поправка министра сообщений о введении штрафа даже за превышение максимально разрешенной скорости на один километр в час. Поскольку комиссия отклонила это предложение, то ожидается, что также поступят депутаты и на пленарном заседании.

Сегодня же Сейм начнет рассмотрение законопроекта о создании нового учебного заведения — академии юстиции, которая будет готовить будущих судей, прокуроров, следователей и повышать их квалификацию.

Вчера на заседании комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправлений обсуждалась инициатива Центризбиркома о введении новых образцов избирательных бюллетеней. Депутаты комиссии решили начать рассмотрение соответствующих поправок в закон, но в обычном, а не в срочном порядке.

Пока еще неясно, будут ли новые бюллетени вводится уже на ближайших муниципальных выборах.

# сейм #каспарс бришкенс #airbaltic
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Эдуард Эльдаров
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Комментарии (1)

  • М
    Михаил
    19-го сентября

    Тупость во всём. Но главное, это русский язык мешает :) клоуны

    4
    1

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