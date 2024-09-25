«Как у правительства могут появляться такие вредительские идеи?» - Домбрава в шоке от предложения минблага

Дата публикации: 25.09.2024
Депутат Сейма от нацблока Янис Домбрава выразил свое возмущение высказываниям министра благосостояния, который задумался о сокращении сроков декретных отпусков в Латвии.

«Как у правительства могут появляться такие вредительские идеи? Каковы объективные обстоятельства, которые заставляют родителей отдавать совсем маленького ребенка, который еще учится ходить и говорить, на попечение посторонних людей вместо того, чтобы способствовать его взрослению вместе с родителями?

Минблаг мог бы лучше выступать за повышение минимальной «материнской зарплаты» до уровня минимальной заработной платы, вместо того, чтобы сводить общественность с ума такими инициативами», - написал Домбрава в социальных сетях.

Как сообщалось, в связи с нехваткой работников рассматривается возможность сокращения отпуска по уходу за ребенком, заявил министр благосостояния Улдис Аугулис.

