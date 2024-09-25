Депутат Сейма от нацблока Янис Домбрава выразил свое возмущение высказываниям министра благосостояния, который задумался о сокращении сроков декретных отпусков в Латвии.

«Как у правительства могут появляться такие вредительские идеи? Каковы объективные обстоятельства, которые заставляют родителей отдавать совсем маленького ребенка, который еще учится ходить и говорить, на попечение посторонних людей вместо того, чтобы способствовать его взрослению вместе с родителями?

Минблаг мог бы лучше выступать за повышение минимальной «материнской зарплаты» до уровня минимальной заработной платы, вместо того, чтобы сводить общественность с ума такими инициативами», - написал Домбрава в социальных сетях.

Kā valdībai var rasties tik kaitīgas idejas? Kas ir objektīvie apstākļi, lai spiestu vecākus nodot pavisam mazu bērnu, kurš vēl mācās staigāt un runāt, svešu cilvēku aprūpē, nevis atbalstīt, ka bērns aug kopā ar vecākiem? LM varēja labāk būtu iestājusies par minimālās… — Jānis Dombrava (@janisdombrava) September 25, 2024

Как сообщалось, в связи с нехваткой работников рассматривается возможность сокращения отпуска по уходу за ребенком, заявил министр благосостояния Улдис Аугулис.