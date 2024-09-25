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Казну наполнят по старинке: на чем будут зарабатывать власти Латвии 1

Политика
Дата публикации: 25.09.2024
BB.LV
Казну наполнят по старинке: на чем будут зарабатывать власти Латвии

С экономией средств все в общем–то понятно: урежут незначительно административные расходы министерств, не будут расширять и без того раздутые штаты клерков, заморозят зарплаты высших должностных лиц, что даст больше символический, нежели финансовый эффект.

Основной вопрос остается — за счет чего государство будет увеличивать доходную часть бюджета?

Напомним, что правящие отказались от "механического", прямого повышения дохода в казну — за счет повышения ставки НДС. Тем не менее можно прогнозировать непрямое увеличение сбора средств в казну за счет изменения налогов и увеличения минималки.

Исходя из расчетов у подавляющего большинства работающих латвийцев после реформы подоходного налога с населения и введения единого необлагаемого минимума на руках появится больше денег и, стало быть, возрастет потребление, а это повысит собираемость средств от НДС.

Кроме того, и в следующем году повысятся зарплаты учителей, полицейских, пожарных, госуправленцев средней руки… Увеличение минималки вынудит работодателей тоже пересмотреть маленькие зарплаты, а это опять–таки повысит потребительскую способность населения.

Планируемое повышение акциза на горючее и нефтепродукты опять–таки позволит немного разогнать инфляцию — вот еще один источник доходов в казну: за счет роста цен на товары и услуги.

Еще один традиционный источник — рост экономики. Правда, прогноз роста выглядит уж чересчур оптимистичным — от 2,6 до 2,9% от ВВП. С учетом нынешней стагнации едва ли в следующем году стоит ожидать столь бурного роста. Но если экономика вырастет хотя бы на два процента, то это уже улучшит ситуацию в бюджете.

Теоретически государство могло бы заработать за счет, к примеру, продажи госпакета акций в Tet и в LMT, но едва ли в выборный год власти решатся продавать контрольный пакет и тем самым терять влияние в стратегически важных предприятиях.

Что же касается airBaltic, то у государства здесь нет шансов ни то что заработать, а даже вернуть хотя бы частично вложенное. Продажа акций стратегическому инвестору лишь позволит авиакомпании залатать долговые дыры.

Возможно, государству косвенно удастся заработать в случае успешной эмиссии акций госпредприятий путем вывода этих акций на биржу. Привлечение средств инвесторов позволит госпредприятиям увеличить прибыль, которую государство и изымет.

Понятно, что дополнительные средства казна получит старым дедовским способом: путем очередного повышения акциза на алкоголь, азартные игры

Но ясно одно: без реального экономического рывка рассчитывать на существенное увеличение доходов в казне не приходится. А вот расходы, в том числе и социального бюджета, будут только возрастать — количество пенсионеров растет, а вот количество работающих нет.

#бюджет
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Эдуард Эльдаров
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    25-го сентября

    Думаю. что от сбора акцизов никакого эффекта не будет, за счет того, что уменьшится экономическая активность. Алкоголь , сигареты- смех один, больше будут гнать самогон.

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