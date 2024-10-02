Общественные баталии в Латвии все больше смещаются в виртуальное пространство. На интернет-платформе всенародного голосования Manabalss.lv реализуется инициатива по блокированию в нашей республике ресурса TikTok.

Наряду с этим, подчеркнул председатель подкомиссии Сейма по медийной политике Атис Швинка («Прогрессивные»), Россия осуществляет «шпионаж, вербовку, вредительские действия в Telegram». Напомнив, что руководитель данной сети Павел Дуров был летом арестован во Франции, господин Швинка также обратил внимание, что в телеграм-каналах доступны те информационные ресурсы Кремля, которые официально запрещены в Латвии.

Илон Маск на службе Кремля

Рихардс Бамбалс, в Государственнной канцелярии возглавляет Департамент стратегической коммуникации:

«Telegram, TikTok и другие каналы – те, куда мигрировала пропаганда России. Ведомство мониторит содержание этих сетей и показывает, что и находящиеся в Латвии сторонники кремлевского нарратива проповедуют там свои идеи.

Их аудитория растет, хотя популярнейшими в Латвии остаются Facebook, YouTube, гиганты, принадлежащие Meta и Google в Соединенных Штатах. TikTok – платформа, созданная вне ЕС и НАТО, что внушает опасения уже само по себе. Тогда есть вопрос: что со всем этим делать?

Мы смотрим на социальные медиа как платформу, где ведется разговор. Они не создаются для государства, институтов или предприятий, только – индивидам. Мы вломились в эти социальные платформы, ибо мы тоже хотим бороться за внимание, за аудиторию. Точно так же, как это желает делать Россия, Китай, эти авторитарные режимы, с совершенно противоположными целями. Стремясь повлиять на наши сердца и умы».

Минувшим летом TikTok использовали 21% населения Латвии, Telegram – 10%, X/Twitter – 9%. Последний ресурс, подчеркнул господин Бамбалс, со времени приобретения Илоном Маском почти 2 года назад, характеризует весьма широкое использование российским и прочими авторитарными режимами.

В феврале этого года именно в X была проведена «операция ботов против Латвии». Там появилось много фейковых аккаунтов, якобы принадлежащих государственным деятелям нашей страны. И, что особенно обидно, после реформирования мистером Маском руководства X Латвии даже не к кому обратиться с жалобой! «На западных платформах обычно есть люди, которые могут сотрудничать с правительствами, полицией, модерировать содержание». Сейчас же «можно делать практически все, что угодно, прикрываясь свободой слова».

...Чиновник констатировал, что в Telegram и TikTok государство не представлено, и «разговор полностью отдан другой стороне». Выходы – с одной стороны, регуляция, какую возможность предоставляет пакет нормативных актов ЕС; с другой стороны – образование, рассказ молодежи о том, чем отличается СМИ от пропаганды.

Абсолютное большинство общества – примерно 70% – выступает за то, чтобы усилить наказание за дезинформацию, вредящую здоровью, национальной безопасности, безопасности групп лиц.

Рихардс Бамбалс оговорился, что не будет рекламировать, каким образом в Латвии можно получить доступ к закрытым пропагандистским каналам России, но и более чем через два года после их блокирования у них остается аудитория.

Мартиньш Хиршс, лектор Национальной академии обороны:

Главные нарративы Путина и Лаврова – «у нас не война, а специальная военная операция». Россия финансирует широкую сеть своих агентов влияния на Западе. Однако есть масса инфлюенсеров – влиятельных лиц в социальных сетях, не имеющих никакой связи с Москвой, но тем не менее рассказывающих, что в Украине все ужасно. И зарабатывающих деньги таким образом.

Они классно упакованы и резонируют в обществе. Речь идет не только о ботофермах, финансируемых Кремлем, но и о естественно распространяемом контенте. Это обычные люди.

Telegram – это социальная сеть, лента новостей, там может быть видео. Его используют 20% русскоязычных и 10% латышей. В Риге больше, чем в Латгалии. Молодежь несколько чаще.

Со своей стороны, местные русскоязычные новостные порталы работают по принципу – «все плохо»: редакционная политика создаваемых на русском языке интернет-каналов – в Латвии все негативно, проблематично.

Telegram – это не международная, а внутренняя российская социальная сеть, точно так же, как «ВКонтакте» или «Одноклассники», которые уже запрещены.

Особенно актуальным стало использование ресурса господина Дурова в ходе войны в Украине. Создаются искусственные аккаунты, якобы представляющие жителей городов и поддерживающие оккупацию России. Украинцы нам говорили – жаль, что не запретили Telegram. То, что они там делают, это плевок в море. Влияние Запада там тоже минимально».

Между тем с первых дней эскалации войны в Украине в феврале 2022 года именно в Telegram публиковались фото и видео российских ударов по стране, репортажи с мест боев. Причем делалось это буквально в режиме реального времени, что не способно сделать ни одно СМИ, где обязан пройти процесс редактирования и, чего там говорить, цензурирования. Такой вот неприкрытый вид войны и оставлял самое страшное эмоциональное впечатление.

Разумеется, зная, что Telegram популярен в России, его масштабно используют и украинские силы. К примеру, ВСУ задействовали там целый ряд ботов, к которым можно обратиться российским мобилизованным, если они желают сдаться. Обещают хорошее обращение – и даже оформление захвата в плен, чтобы после обмена можно было получить вознаграждение у себя на родине!

Есть и другой вариант использования Telegram украинцами – публикация фото и видео с дронов, о подрывах российской техники и отдельных солдат. Этот канал я давно удалил – за кровожадность. Уж не знаю, что он больше стимулирует – боевой дух в своих войсках или ненависть у противника...

"К сожалению, - признал господин Хиршс, - местные русскоязычные не переходят на LTV и те интернет-ресурсы, которые сначала создаются на латышском языке, а потом переводятся".

Но, возможно, этому есть элементарное объяснение – тупая алчность таковых. Вот пример: один известный российский оппозиционер, живущий на Западе, за свои деньги нашел в Латвии переводчика собственной статьи, потом отправил ее на латышский портал. А тот потом стал требовать заплатить за ее прочтение. Между прочим, точно так же, как и государственное телевидение, эти сайты и их варианты в соцсетях получают бюджетные денежки. То есть наши с вами налоги.

Ну а самым неприятным для Латвии является то, что среди самых популярных 20 видео YouTube в течение недели значатся минимум 3, представляющих российскую пропаганду о войне в Украине. «Точно так же и в Facebook, и Instagram», – печально заключил М. Хиршс.

«Наша рекомендация – закрыть Telegram», – резюмировал эксперт. Но «нужно работать» и с YouTube!