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У вас тут не открытый бюджет, а закрытый: оппозиция внезапно прозрела 1

Политика
Дата публикации: 03.10.2024
BB.LV
У вас тут не открытый бюджет, а закрытый: оппозиция внезапно прозрела

Депутаты нынче оппозиционного Национального объединения внезапно прозрели и призвали правящих ввести новую — более прозрачную, - систему бюджета страны.

Националисты хотят расшифровки каждой бюджетной позиции. А именно: сколько средств предусмотрено на ту или иную программу министерства, что скрывается под определением «капиталовложения», на что именно идут средства под определением «административные расходы».

В чем-то, конечно, «тевземцы» правы. Вопрос лишь в том, где они раньше были? И почему не добились прозрачности бюджета в тот период, когда сами входили в правящую коалицию? А это было на протяжении почти 15 лет!

Правда, «тевземцы» в своем заявлении утверждают, что они, будучи в правительстве, частенько требовали сделать бюджет прозрачным, но всякий раз натыкались на жесткий отпор минфина и коалиционных партнеров. Как говорится, свежо предание…

#бюджет
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Эдуард Эльдаров
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    3-го октября

    Видимо, пронесли тевземцев при дележе бюджета.

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