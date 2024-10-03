У вас тут не открытый бюджет, а закрытый: оппозиция внезапно прозрела

Националисты хотят расшифровки каждой бюджетной позиции. А именно: сколько средств предусмотрено на ту или иную программу министерства, что скрывается под определением «капиталовложения», на что именно идут средства под определением «административные расходы».

В чем-то, конечно, «тевземцы» правы. Вопрос лишь в том, где они раньше были? И почему не добились прозрачности бюджета в тот период, когда сами входили в правящую коалицию? А это было на протяжении почти 15 лет!

Правда, «тевземцы» в своем заявлении утверждают, что они, будучи в правительстве, частенько требовали сделать бюджет прозрачным, но всякий раз натыкались на жесткий отпор минфина и коалиционных партнеров. Как говорится, свежо предание…