Политики Латвии настороженно относятся к введению обязательного образования до 18 лет

Министр финансов, политик «Нового Единства» (НЕ) Арвил Ашераденс после совещания партий, формирующих правительство, заявил, что идея об обязательном образовании до 18 лет обсуждается среди профессионалов в области образования, но на политическом уровне этот вопрос не рассматривался.

Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) подчеркнул, что, согласно различным расчётам, после девятого класса «достаточно много» молодых людей не продолжают обучение. По его мнению, это однозначно очень серьёзно влияет на их возможности участия в рынке труда.

«Какое решение принять — делать ли 12 классов обязательными — должны решить эксперты в этой области, включая рассмотрение бюджетных возможностей», — сказал Валайнис, выразив мнение, что этой проблеме необходимо найти решение.

Между тем, председатель фракции «Прогрессивные» Андрис Шуваевс сказал, что в партии не было дискуссии по этому вопросу, и сначала нужно провести обсуждение с депутатами, отвечающими за вопросы образования. «Но если такой вопрос будет выдвинут, мы, конечно, будем открыты к обсуждению», — отметил депутат.

Как сообщал телеканала TV3, в Министерстве образования и науки рассматривается идея об обязательном образовании до 18 лет. Однако у этого плана пока нет конкретных очертаний, поэтому неясно, как это могло бы выглядеть и что это означало бы для молодежи.

Председатель Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Агита Зариня-Стуре (НЕ) отметила, что школа — это основная точка опоры, и важно, чтобы молодые люди не выпадали из системы образования.

Тем временем министр благосостояния Улдис Аугулис (СЗК), который ранее подчеркивал, что нужно думать о том, как вовлечь в рынок труда несколько тысяч молодых людей, которые не учатся и не работают, считает, что одним из решений могло бы стать установление обязательного среднего образования.

Этот вопрос обсуждается уже давно. В 2017 году тогдашний министр образования Карлис Шадурскис указал, что отказ от обязательного среднего образования был одной из самых больших ошибок.

В Латвии насчитывается 27 000 молодых людей, которые не учатся и не работают.