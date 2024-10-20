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«В умирающей стране других угроз нет» - Кирштейнс выступил с серьезным предложением 4

Политика
Дата публикации: 20.10.2024
BB.LV
«В умирающей стране других угроз нет» - Кирштейнс выступил с серьезным предложением

Депутат Сейма Александр Кирштейнс внес крайне позитивное для демографии страны предложение.

Политик предложил выплачивать довольно серьезные деньги молодым матерям, родившим более одного ребенка.

«Уровень рождаемости упал с 42 000 детей в годы Атмоды до примерно 13 000 сейчас. Министры не понимают, что в умирающей стране других угроз нет, поэтому я предложил остановить все проекты и выплачивать 16 лет каждой матери среднемесячную зарплату за второго и следующего ребенка!», - заявил он.

По его словам, расценивать это надо не как пособие, а больше как предложение о работе.

#политики #демография
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2

Комментарии (4)

  • Д
    Дед
    20-го октября

    А рожать кто будет. Больше половины населения, главным образом молодежь, уже сбежало от латышского счастья.

    30
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го октября

    Киршнейнс как был треплом и пустобрехом, так им и остаётся. А Латвия идёт "своим" выбранным путем. Путем..., к самоуничтожению.

    33
    1
  • A
    Anim
    20-го октября

    Надеюсь, он лично проспонсирует?

    24
    2
  • JB
    Janis Berzin
    20-го октября

    "Упал с 42 000 детей в годы Атмоды" - во время советской оккупации . Популист-нацист, 34 года просиживая штаны в депутатском кресле, сделал многое для вымирания, а теперь хочет купить детей за среднемесячную зарплату. Продешевил - декретный отпуск до 3 лет, доступные детсады, ясли, внешкольное образование, качественные школьное, высшее профобразование, качественное и просторное жильё для семьи, высокооплачиваемая работа для родителей, а главное уверенность в завтрашнем дне стоят гораздо дороже.

    36
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