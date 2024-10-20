«В умирающей стране других угроз нет» - Кирштейнс выступил с серьезным предложением

Политик предложил выплачивать довольно серьезные деньги молодым матерям, родившим более одного ребенка.

«Уровень рождаемости упал с 42 000 детей в годы Атмоды до примерно 13 000 сейчас. Министры не понимают, что в умирающей стране других угроз нет, поэтому я предложил остановить все проекты и выплачивать 16 лет каждой матери среднемесячную зарплату за второго и следующего ребенка!», - заявил он.

Dzimstība ir nokritusi no 42000 bērnu Atmodas gados līdz kādiem 13000 tagad. Ministri nesaprot, ka izmirstošai valstij nav citu apdraudējumu, tāpēc ieteicu apturēt visus projektus un katrai māmiņai 16 gadus par otro un nākamo bērnu maksāt vidējo mēnešalgu! https://t.co/UsWCB7WTBp — Aleksandrs Kiršteins🇱🇻 (@akirstei) October 17, 2024

По его словам, расценивать это надо не как пособие, а больше как предложение о работе.