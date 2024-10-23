Премьер тоже дала оценку «милитаризованной скульптурной композиции» на базе Адажи

Широко обсуждаемый случай с "милитаризованной скульптурной композицией" на базе Адажи в Кадаге вызывает обеспокоенность по поводу того, как расходуются с трудом собранные средства для оборонного сектора, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью программе «900 секунд» (TV3), пишет ЛЕТА.

Она подчеркнула, что отказ от многих других приоритетов в пользу оборонного сектора осуществляется с целью укрепления обороноспособности. Министр должен быть тем, кто устанавливает общие приоритеты в учреждении, но в то же время министр не может и не должен политически вмешиваться в каждую закупку, отметила премьер-министр.

На вопрос, почему после таких скандальных случаев очень сложно выяснить, кто именно принимал ответственные решения, Силиня признала, что это указывает на системные недостатки в государственном управлении: "В этом суть нынешней задачи государственного управления, что зачастую это настолько длинная цепочка и непонятно, кто тогда принимал решение».

Глава правительства сообщила, что сейчас идет централизация различных данных, чтобы в информационных системах было четко видно, кто является ответственным лицом, принимающим решения. "Но я часто вижу, что задачи тоже формальные. По сути, может быть, кто-то их делает по-другому. Это и моя задача - снизить административную нагрузку, чтобы мы через нее видели, что происходит на самом деле", - сказала премьер-министр.

При этом она отметила, что в таких случаях задача каждого министра - "докопаться до сути" и выяснить, почему он не знал о конкретных решениях или расходах.

Глава правительства признала, что подобные случаи, когда целесообразность расходования выделенных средств ставится под сомнение, заставляют более внимательно и скрупулезно оценивать план бюджета следующего года, а в ходе его принятия делать все возможное, чтобы деньги действительно пошли на ту цель, для которой они предназначены.

LETA уже сообщала, что на прошлой неделе в общественном пространстве широко обсуждался объект в Кадаге возле военной базы Национальных вооруженных сил, который в оборонной промышленности назвали "милитаризованной скульптурной композицией". На бетонной площадке стоит отслуживший свой срок гусеничный бронетранспортер «CVR(Т)». На создание этого объекта было потрачено около 183 000 евро. Министр обороны инициировал служебную проверку по этому поводу.