В латвийском парламенте вы не увидите, как депутаты дерутся друг с другом, или таскают друг друга за волосы, или поливают водой из стакана.

Самое «страшное хулиганство» – это резкий словесный выпад в адрес политического оппонента или представляемых этим оппонентом избирателей. Но и за это слугу народа могут примерно наказать, обвинив в нарушении кодекса депутатской этики.

Если посмотреть на новейшую историю латвийского парламентаризма, то в парламентах с 9-го по 13-й созывы было констатировано 61 нарушение кодекса депутатской этики. То есть за 16 лет 61 нарушение – это очень немного.

Обращает на себя внимание, что самым «урожайным» в смысле количества нарушений депутатской этики был именно предыдущий созыв парламента – 13-й. В нем было констатировано аж 20 нарушений! А рекордсменом по резким высказываниям, выходящим за рамки дозволенного кодексом этики, стал теперь уже бывший депутат, а в 13-м Сейме – ярый оппозиционер Алдис Гобземс.

Примечательно, что чем ближе те или иные выборы, тем более жесткими и радикальными в своих высказываниях становятся депутаты. Оно и понятно: сеймовская трибуна – это прекрасный способ громко напомнить о себе избирателям, к тому же бесплатно, не тратя деньги на предвыборную агитацию.

С переходом на личности

Чаще всего депутаты «попадаются» на том, что в пылу полемики, быстренько переходят на личности и зачастую начинают намекать на низкие умственные способности оппонентов, нередко затрагивается, увы, этническая принадлежность той или иной группы избирателей, социальный статус…

А ведь кодекс депутатской этики категорически запрещает в выступлениях указывать на этнические, социальные особенности других людей или каких-то групп, затрагивать тему состояния здоровья оппонента, его физических способностей и т. д.

В нынешнем Сейме, который проработал почти два года, пока было констатировано всего два нарушения депутатской этики.

Причем, депутат Глория Гревцова была наказана не за высказывания с трибуны, а за высказывания в социальных сетях, где политик усомнилась в том, что была оккупация Латвии, и крайне нелестно отозвалась об экспозиции и рассказах гида в Музее оккупации.

Это нарушение было признано весьма тяжелым и Гревцовой запретили участвовать в шести заседаниях Сейма.

Наказать деньгами

Отметим, что запрет на участие в пленарных заседаниях – это самое тяжелое наказание, которое предусмотрено кодексом депутатской этики. Дело в том, что за каждое непосещение оклад депутата уменьшается на 20 процентов. Но с таким учетом, чтобы в итоге у депутата осталась хотя бы зарплата в размере минималки. Таким образом, Гревцовой в один из месяцев оставили, по существу, только минимальную зарплату. Правда, вскоре она вообще лишилась мандата, поскольку вступил в силу приговор суда за то, что Гревцова предоставила ложные сведения в Центризбирком.

А вот еще одно дело о нарушении кодекса депутатской этики – в отношении Александра Кирштейнса – было прекращено. Хотя его высказывания были, мягко говоря, спорными – он прямо с трибуны занялся «терминологией» и выразил недоумение, почему известные слова – например, «педераст», «ж…ды», «не…ры», заменили какими-то политкорректными выражениями.

И хотя отдельные парламентарии тут же написали заявление на Кирштейнса, большинство членов комиссии по мандатам посчитали, что все-таки кодекса этики депутат не нарушил.

И снова Кирштейнс…

На этой неделе комиссия Сейма по мандатам и этике начнет рассматривать еще одно заявление на ветерана латвийской политики Кирштейнса. На сей раз, кажется, этот политик «попал», поскольку заявление на него – редчайший случай в истории латвийского парламентаризма! – написали все члены президиума Сейма: спикер, два вице-спикера, секретарь и замсекретаря президиума Сейма.

Поводом послужила пламенная речь независимого нынче депутата Кирштейнса на пленарном заседании 10 октября, когда рассматривалось предложение «Прогрессивных» о предоставлении права голосовать на муниципальных выборах гражданам ЛР уже с 16 лет. Сейчас, как известно, голосовать можно по достижении совершеннолетия – с 18 лет.

Кирштейнс резко критиковал эту идею, причем в пылу полемики, как это ему свойственно, решил не выбирать выражений и сравнений. «Идиоты без социальной ответственности», «По виду молодые, но мозгов нет!» – так он охарактеризовал нынешнюю молодежь.

Также парламентарий проехался и по своим коллегам, сравнив их с... хунвейбинами. «В основном хунвейбины были в возрасте 14–16 лет, но лица – похожи на вас, так что это вам комплимент». Однако депутаты это комплиментом не посчитали, а усмотрели в этом и других высказываниях ветерана латвийской политики грубейшее нарушение кодекса депутатской этики. Ведь Кирштейнс своими высказываниями подчеркивал личные черты оппонентов, нарушив и другие общепринятые этические нормы.

Рискнем предположить, что на сей раз Кирштейнс может не отделаться только очередным порицанием с трибуны Сейма. Его могут наказать и более строго – например, лишить права участвовать в одном или нескольких пленарных заседаниях.

Но в целом, как видите, в латвийском парламенте идет весьма размеренная, спокойная жизнь. Может, это и к лучшему?