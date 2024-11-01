Власть проверили кворумом: больных депутатов Латвии срочно вернули на работу

Первый тревожный звонок для правящей коалиции прозвучал в среду, когда перед началом рассмотрения проекта бюджета-2025 выяснилось, что в Сейме исчез кворум.

Оппозиция, увидев, что у правящей коалиции не хватает минимум двух депутатов, тут же выбрали карточки для регистрации и формально в парламенте осталось 49 депутатов из 100. Для кворума же, то есть для того, чтобы заседание могло продолжаться, необходимо присутствие хотя бы 51 депутата.

Спикеру Сейма Дайге Миерине пришлось объявлять получасовой перерыв, в течении которого коалиция все-таки смогла «добыть» еще двух депутатов. Этих двух депутатов фактически пришлось поднимать с постели — они болели.

«Это не по человечески!» - сокрушался уже вечером в телеэфире министр финансов Арвилс Ашераденс, который рассказал, что один депутат лежал дома с высокой температурой, а другой — с больной спиной. И им пришлось в таком полубессознательном состоянии срочно ехать в Сейм.

Итак, в среду вопрос с кворумом удалось решить и в итоге проект бюджета был рассмотрен и принят в первом чтении. Но на этом у правящих неприятности с кворумом не закончились.

Вчера оппозиция повторила свой трюк, когда оказалось, что у коалиции еще меньше депутатов в зале пленарных заседаний — 47. Оппозиция сорвала кворум в момент, когда нужно было голосовать за передачу в комиссию Сейма крайне противоречивого законопроекта минюста о передаче государственной корпорации Possessor в управление акций частных компаний в случае, если на эти акции наложен арест по инициативе следователя и это прошение об аресте акций подтверждено решением следственного судьи.

Оппозиция считает саму идею ареста и управления «чужими» активами порочной и опасной, создающий широкое поле для злоупотреблений.

В итоге выяснилось, что опять нет кворума и спикеру Сейма снова пришлось объявлять «магический» тридцатиминутный перерыв.

И опять-таки за 30 минут вопрос был решен и у коалиции снова было большинство. Заседание продолжилось, но на сей раз правящие решили сделать реверанс оппозиции и откликнулись на ее просьбу пока отложить рассмотрение законопроекта об управлении арестованными активами. Впрочем, нет сомнений, что законопроект в том или ином виде все-таки рано или поздно будет принят.

Что же касается кворума, то эти два предупреждения коалиции от оппозиции, видимо, заставят правящих сделать два вывода.

Вывод первый — нужно куда более тщательно относиться к вопросу о коалиционной дисциплине и понимать, что оппозиция теперь будет использовать любой момент, чтобы вставить палки в колеса правящих.

И вывод второй — рано или поздно, но правящим и прежде всего премьерской партии, как ответственной за стабильность правительства, нужно будет думать о расширении коалиции, ведь понятно, что 52 голоса в Сейме — это очень мало для того, чтобы можно было принимать необходимые правящим решения.

Вчера, кстати, глава комиссии Сейма по бюджету Янис Реирс («Новое Единство») в телеинтервью открыто заявил, что он бы поддержал расширение коалиции, причем именно за счет депутатов Объединенного списка. Видимо, соответствующие кулуарные переговоры начнутся сразу после принятия бюджета.