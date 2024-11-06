«Многим следует перестать пугать латвийское общество тем, что все будет плохо, если выберут Трампа/республиканцев.

В администрации Трампа будут работать люди, которые очень хорошо понимают стратегические интересы НАТО в Балтийском регионе и Восточной Европе.

Республиканцы традиционно были более агрессивны по отношению к глобальным противникам. Многие влиятельные республиканцы приравнивают Империю Зла СССР к Империи Зла России.

Политическая система США предполагает, что президенту сложно принимать решения без поддержки Сената и Палаты представителей.

Что нас ждет?

Политика США против России станет намного острее и решительнее под руководством республиканцев. Не будет видимой нерешительности, как раньше.

США попытаются положить конец агрессивной войне России против Украины, но я предсказываю, что это произойдет совершенно иначе, чем было публично заявлено. Завершение будет на выгодных для Украины условиях.

Страны Балтии и Польша послужат для Европы примером того, что следует делать. США будут оказывать давление на европейские страны, которые до сих пор не инвестируют 2% в оборону и не оказывают достаточной поддержки Украине.

Весьма вероятно, что целевые инвестиции западных стран будут осуществляться с целью снижения влияния России и Китая на экономики отдельных стран НАТО.

Давление по внедрению различных неолиберальных программ в европейских странах будет значительно снижено или даже полностью прекращено – закрепление ЛГБТ в законодательстве, пропаганда трансгендеризма, принятие массовой иммиграции.

Я ожидаю, что в ближайшие годы Россия потеряет свое влияние в различных странах Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии.