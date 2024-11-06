«Хватит пугать народ» - депутат Домбрава рассказал, почему президент Трамп – это прекрасно!

Дата публикации: 06.11.2024
Депутат Сейма от нацблока Янис Домбрава призвал перестать пугать жителей Латвии Дональдом Трампом, который, похоже, все таки вернется на пост президента США.

«Многим следует перестать пугать латвийское общество тем, что все будет плохо, если выберут Трампа/республиканцев.

  1. Политическая система США предполагает, что президенту сложно принимать решения без поддержки Сената и Палаты представителей.

  2. Республиканцы традиционно были более агрессивны по отношению к глобальным противникам. Многие влиятельные республиканцы приравнивают Империю Зла СССР к Империи Зла России.

  3. В администрации Трампа будут работать люди, которые очень хорошо понимают стратегические интересы НАТО в Балтийском регионе и Восточной Европе.

Что нас ждет?

  1. Политика США против России станет намного острее и решительнее под руководством республиканцев. Не будет видимой нерешительности, как раньше.

  2. США попытаются положить конец агрессивной войне России против Украины, но я предсказываю, что это произойдет совершенно иначе, чем было публично заявлено. Завершение будет на выгодных для Украины условиях.

  3. Страны Балтии и Польша послужат для Европы примером того, что следует делать. США будут оказывать давление на европейские страны, которые до сих пор не инвестируют 2% в оборону и не оказывают достаточной поддержки Украине.

  4. Весьма вероятно, что целевые инвестиции западных стран будут осуществляться с целью снижения влияния России и Китая на экономики отдельных стран НАТО.

  5. Давление по внедрению различных неолиберальных программ в европейских странах будет значительно снижено или даже полностью прекращено – закрепление ЛГБТ в законодательстве, пропаганда трансгендеризма, принятие массовой иммиграции.

  6. Я ожидаю, что в ближайшие годы Россия потеряет свое влияние в различных странах Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии.

  7. Учитывая фактор Маска и учитывая прецедент с президентом Аргентины – США значительно сократят количество людей, работающих в государственном аппарате, заменив их автоматизированными системами. Подобные реформы могли бы произойти и в Европе», - написал политик в социальных сетях.

Напомним, ранее с победой на президентских выборах в США, не дожидаясь официальных результатов, Дональда Трампа поздравили президент Латвии Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня.

