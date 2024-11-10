Похоже, латвийский народ все устраивает. А критика властей раздается только на кухнях - подняться с дивана и собрать подписи даже в интернете - не выходя из дома за проведение референдума о роспуске Сейма жители, как оказалось, не готовы.

За инициативу о проведении референдума по роспуску 14-го Сейма подписали всего 39 230 граждан Латвии (из почти 155 000 необходимых - прим.), что означает, что референдум по этому вопросу проводиться не будет, говорится в сообщении на сайте Центральной избирательной комиссии.

Для того чтобы сбор подписей был признан успешным и референдум о роспуске 14-го Сейма был проведен, под инициативой должно было подписаться не менее 10% избирателей, или 154 241 гражданин Латвии старше 18 лет. На этот раз инициативу поддержали 2,54% имеющих право голоса.

Инициативу о проведении референдума о роспуске Сейма подали в ЦИК партия "Латвия на первом месте", партия "Сила народной власти", партия "Суверенная власть", объединение партий "Pamats-LV", партия "Слуги народа для Латвии", партия "Младолатыши", партия "За стабильность!", объединение партий "Новое согласие", партия "Национальное объединение "Справедливость"" и другие. Все инициативы были объединены в единый сбор подписей.

Сбор подписей официально начался 10 ноября 2023 года и продолжался в течение одного года, завершившись 9 ноября 2024 года.

Вначале сбор подписей проходил очень активно, участвующие в нем партии вели активную кампанию и мобилизовали своих сторонников. В первый месяц было собрано около 35 000 подписей, но после этого сбор подписей практически прекратился.