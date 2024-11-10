Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Народ Латвии пассивен? За год не собрали подписей за референдум о роспуске Сейма 3 1373

Политика
Дата публикации: 10.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: Народ Латвии пассивен? За год не собрали подписей за референдум о роспуске Сейма
ФОТО: LETA

Похоже, латвийский народ все устраивает. А критика властей раздается только на кухнях - подняться с дивана и собрать подписи даже в интернете - не выходя из дома за проведение референдума о роспуске Сейма жители, как оказалось, не готовы.

За инициативу о проведении референдума по роспуску 14-го Сейма подписали всего 39 230 граждан Латвии (из почти 155 000 необходимых - прим.), что означает, что референдум по этому вопросу проводиться не будет, говорится в сообщении на сайте Центральной избирательной комиссии.

Для того чтобы сбор подписей был признан успешным и референдум о роспуске 14-го Сейма был проведен, под инициативой должно было подписаться не менее 10% избирателей, или 154 241 гражданин Латвии старше 18 лет. На этот раз инициативу поддержали 2,54% имеющих право голоса.

Инициативу о проведении референдума о роспуске Сейма подали в ЦИК партия "Латвия на первом месте", партия "Сила народной власти", партия "Суверенная власть", объединение партий "Pamats-LV", партия "Слуги народа для Латвии", партия "Младолатыши", партия "За стабильность!", объединение партий "Новое согласие", партия "Национальное объединение "Справедливость"" и другие. Все инициативы были объединены в единый сбор подписей.

Сбор подписей официально начался 10 ноября 2023 года и продолжался в течение одного года, завершившись 9 ноября 2024 года.

Вначале сбор подписей проходил очень активно, участвующие в нем партии вели активную кампанию и мобилизовали своих сторонников. В первый месяц было собрано около 35 000 подписей, но после этого сбор подписей практически прекратился.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
5
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео